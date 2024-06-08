الاتحاد السعودي يستقرّ على رحيل مدربه غالاردو

حسمت إدارة اتحاد جدة، قرارها النهائي من الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب الفريق الأول وذلك بعد أسابيع من الجدل والغموض بشأن استمراره في منصبه من عدمه.

ووفقا لما أوردته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الاتحاد استقر على رحيل غاياردو، ووضع حد لتجربته المتواضعة على رأس الجهاز الفني لرفاق عبد الرزاق حمد الله، على الرغم من أن قرار الإقالة ستكون له تداعيات على الموازنة المالية للنادي.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة الاتحاد تبحث حاليًا بقيادة الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي، عن بديل للأرجنتيني تمهيدًا لإعلان الإقالة في الأيام المقبلة، وتعيين المدرب البديل قبل انطلاق معسكر الفريق الخارجي استعدادا لانطلاق موسم 2024 ـ 2025.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن إدارة نادي الاتحاد، لا ترغب في بقاء المدرب الذي ينتهي عقده في يونيو 2025 وذلك على الرغم من أنها كانت في السابق تؤيد بقاء المدرب الأرجنتيني لتفادي التعويضات المادية المكلفة لا سيما أنه متمسك بالحصول على كامل رواتب عقده.