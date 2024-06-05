موقف أليغري من عرض الاتحاد السعودي

واستقر الاتحاد على توجيه الشكر للمدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني الحالي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، في ساعة يوم الإثنين الماضي، إنهاء عقد مدربه ماسيميليانو أليغري بالتراضي، بعد إقالته في مايو/ أيار الماضي لسوء التصرف خلال نهائي كأس إيطاليا.

وعقد الرئيس التنفيذي لنادي اتحاد جدة دومينغوس سواريز اجتماعًا بوكيل المدرب أليغري، يوم 24 مايو الماضي، في مدينة جدة، للتفاوض حول إمكانية قيادة عملاق الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل.

ووفقاً لما نشره الصحفي "نيكولا شيرا" بحسابه الشخصي عبر منصة إكس فإن أليغري تلقى عرضا سخيًا من نادٍ سعودي بلغت قيمته نحو 25 مليون يورو سنويًا حتى عام 2026.

وأكد الصحفي أن المدرب الإيطالي لم يتغير رأيه حتى الآن، فإنه غير مهتم بالعروض السعودية الضخمة، وستكون أولويته مواصلة العمل في الدوري الأوروبي.