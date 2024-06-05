موقف أليغري من عرض الاتحاد السعودي
كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات موقف المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري من عرض نادي الاتحاد السعودي، لتولي تدريب الفريق، خلفاً للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.
واستقر الاتحاد على توجيه الشكر للمدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني الحالي عقب نهاية الموسم الحالي.
وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، في ساعة يوم الإثنين الماضي، إنهاء عقد مدربه ماسيميليانو أليغري بالتراضي، بعد إقالته في مايو/ أيار الماضي لسوء التصرف خلال نهائي كأس إيطاليا.
وعقد الرئيس التنفيذي لنادي اتحاد جدة دومينغوس سواريز اجتماعًا بوكيل المدرب أليغري، يوم 24 مايو الماضي، في مدينة جدة، للتفاوض حول إمكانية قيادة عملاق الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل.
ووفقاً لما نشره الصحفي "نيكولا شيرا" بحسابه الشخصي عبر منصة إكس فإن أليغري تلقى عرضا سخيًا من نادٍ سعودي بلغت قيمته نحو 25 مليون يورو سنويًا حتى عام 2026.
وأكد الصحفي أن المدرب الإيطالي لم يتغير رأيه حتى الآن، فإنه غير مهتم بالعروض السعودية الضخمة، وستكون أولويته مواصلة العمل في الدوري الأوروبي.
وكان أليغري قد رحل مؤخراً عن تدريب يوفنتوس الإيطالي، وأصبح أحد خيارات لمسؤولي الاتحاد؛ ليقود الفريق وأقال يوفنتوس الإيطالي مدربه أليغري بعد التتويج بلقب الكأس، مؤخرًا، بعدما دخل في مشادة مع المدير الرياضي للنادي.
ويسعى الاتحاد لتدعيم صفوفه، في الموسم المقبل، بعدة صفقات مميزة من أجل العودة بقوة إلى ساحة البطولات، خاصة بعد إعلان إدارة النادي عن الاستغناء عن خدمات بعض اللاعبين بداية من البرازيلي رومارينهو بجانب حارس المرمى مارسيلو غروهي.