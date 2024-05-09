الاتحاد يستقر على إقالة غاياردو.. وهذا هو البديل
كشفت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد السعودي استقر على رحيل مارسيلو غاياردو، بعد تردي نتائج "العميد" خلال الموسم الرياضي الحالي، وفي الوقت نفسه كشفت عن اسم المدرب البديل.
وكان غاياردو، البالغ من العمر 48 عامًا، قد تولّى قيادة الاتحاد الفنية، في نوفمبر الماضي، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، وكانت له تجربة طويلة مع ريفر بليت، إذ قام بتدريبه، في الفترة من 2014، وحتى 2022.
ويعاني "غاياردو" مع الاتحاد من تراجع النتائج، إذ خرج الفريق، مؤخرًا من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، كذلك يحتل المركز الخامس في الدوري، ويعاني من أجل الوصول للمربع الذهبي.
ونشرت قنوات "الكاس" القطرية تقريرًا نقلاً عن مصادر لها بأن نادي الاتحاد السعودي يناقش عدة ملفات محتملة لخلافة مدرب الفريق الأول الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، حيث يأتي على رأس القائمة البرتغالي ماركو سيلفا.
وأضافت: "ماركو سيلفا مدرب فولها هو المرشح الأول لخلافة غاياردو في الاتحاد".
وكانت شبكة "Sky Sports" البريطانية؛ قد كشفت، في وقت سابق، عن امتلاك المدرب البرتغالي ماركو سيلفا شرطًا جزائيًا في عقده مع فولهام بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني، وقد يستغله الاتحاد في التعاقد معه.
ويتولَّى ماركو سيلفا، البالغ من العمر 46 عامًا، تدريب فولهام، منذ صيف 2021، ويمتد عقده مع النادي الإنجليزي حتى 30 يونيو 2024.
وسبق أن تولّى ماركو سيلفا تدريب أندية: سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وأولمبياكوس اليوناني، بجانب هال سيتي، وإيفرتون، وواتفورد، في إنجلترا.