الاتحاد يستقر على إقالة غاياردو.. وهذا هو البديل

وكان غاياردو، البالغ من العمر 48 عامًا، قد تولّى قيادة الاتحاد الفنية، في نوفمبر الماضي، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، وكانت له تجربة طويلة مع ريفر بليت، إذ قام بتدريبه، في الفترة من 2014، وحتى 2022.

ويعاني "غاياردو" مع الاتحاد من تراجع النتائج، إذ خرج الفريق، مؤخرًا من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، كذلك يحتل المركز الخامس في الدوري، ويعاني من أجل الوصول للمربع الذهبي.

ونشرت قنوات "الكاس" القطرية تقريرًا نقلاً عن مصادر لها بأن نادي الاتحاد السعودي يناقش عدة ملفات محتملة لخلافة مدرب الفريق الأول الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، حيث يأتي على رأس القائمة البرتغالي ماركو سيلفا.

وأضافت: "ماركو سيلفا مدرب فولها هو المرشح الأول لخلافة غاياردو في الاتحاد".