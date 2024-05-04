الدوري السعودي: أبها يهزم الاتحاد ويزيد الضغط على المدرب غاياردو

افتتح البولندي جريجور كريكوفياك التسجيل لأبها في الدقيقة 57 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تدخل من سعد الموسى على فرانسوا كامانو.

لكن جوتا أدرك التعادل بعدها بست دقائق حين سدد ركلة جزاء احتسبت إثر تدخل من كريكوفياك على رومارينيو، ورغم أن تشيبريان تاتاروشانو حارس أبها تصدى لها فإنها ارتدت مجددا إلى اللاعب البرتغالي الذي وضعها في الشباك من مدى قريب.

وسرعان ما أعاد حسن العلي فريقه أبها للمقدمة مجددا بعدها بست دقائق حين تلقى تمريرة من مشعل المطيري لينطلق نحو منطقة الجزاء ويسدد في الشباك من مدى قريب.

وأضاف فابيان نوجيرا الهدف الثالث لأبها في الدقيقة 73 بضربة رأس بعدما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها أوروش ماتيتش.