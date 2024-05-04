الدوري السعودي: أبها يهزم الاتحاد ويزيد الضغط على المدرب غاياردو
سجل أبها ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 3-1 على ضيفه الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة وينعش آماله في البقاء ويزيد الضغط على المدرب مارسيلو جاياردو.
افتتح البولندي جريجور كريكوفياك التسجيل لأبها في الدقيقة 57 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تدخل من سعد الموسى على فرانسوا كامانو.
لكن جوتا أدرك التعادل بعدها بست دقائق حين سدد ركلة جزاء احتسبت إثر تدخل من كريكوفياك على رومارينيو، ورغم أن تشيبريان تاتاروشانو حارس أبها تصدى لها فإنها ارتدت مجددا إلى اللاعب البرتغالي الذي وضعها في الشباك من مدى قريب.
وسرعان ما أعاد حسن العلي فريقه أبها للمقدمة مجددا بعدها بست دقائق حين تلقى تمريرة من مشعل المطيري لينطلق نحو منطقة الجزاء ويسدد في الشباك من مدى قريب.
وأضاف فابيان نوجيرا الهدف الثالث لأبها في الدقيقة 73 بضربة رأس بعدما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها أوروش ماتيتش.
ورفع فريق المدرب بيتسو موسيماني رصيده إلى 28 نقطة ليتقدم إلى المركز 16 بفارق الأهداف عن الأخدود صاحب المركز 15 أول مراكز الأمان.
وتجمد رصيد الاتحاد، الذي تلقى 10 هزائم في الدوري، عند 50 نقطة في المركز الخامس.