منافس قوي للؤي ناظر على رئاسة الاتحاد السعودي
كشفت صحيفة "الميدان الرياضي" أن وليد الشهري يفكر جديًا في الترشح لرئاسة مجلس إدارة شركة الاتحاد السعودي.
وكان لؤي ناظر المرشح الوحيد على رئاسة مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد هذا الصيف.
وأعلن لؤي ناظر ترشحه في انتخابات الاتحاد؛ مع تأكد عدم استمرار الرئيس الحالي أنمار الحائلي في منصبه.
وأعلن أنمار الحائلي عدم ترشحه في انتخابات الاتحاد المقبلة.
وكان وليد الشهري قد شكك في "عدالة" انتخابات الأندية السعودية، قبل أن يسقط أمام أنمار الحائلي، قبل أقل من عام.
ويتمتع لؤي ناظر منافس وليد الشهري بشعبية جارفة بين جماهير الاتحاد، وسبق أن ترأس العميد موسم 2018/2019.
ويقدم الاتحاد موسما سيئا، فرغم تتويجه بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، إلا أنه يحتل المركز الخامس في المسابقة الموسم الحالي، برصيد 50 نقطة من 29 مباراة.
ويتأخر الاتحاد بـ30 نقطة عن الهلال المتصدر، مع لعب الهلال مباراة أقل.
وودع الاتحاد من ربع النهائي في دوري أبطال آسيا أمام الهلال، وودع من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وخسر 1/4 أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر الاتحاد أمام الهلال في المباريات الست التي جمعتهما الموسم الحالي، بواقع مرتين في الدوري السعودي، ومرتين في دوري أبطال آسيا، ومرة في كأس السوبر السعودي، ومرة في كأس خادم الحرمين الشريفين.
وفي آخر خمس جولات من الدوري السعودي، يلعب الاتحاد أمام أبها والاتفاق والخليج وضمك والنصر.