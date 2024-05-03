منافس قوي للؤي ناظر على رئاسة الاتحاد السعودي

ويقدم الاتحاد موسما سيئا، فرغم تتويجه بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، إلا أنه يحتل المركز الخامس في المسابقة الموسم الحالي، برصيد 50 نقطة من 29 مباراة.

ويتأخر الاتحاد بـ30 نقطة عن الهلال المتصدر، مع لعب الهلال مباراة أقل.

وودع الاتحاد من ربع النهائي في دوري أبطال آسيا أمام الهلال، وودع من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وخسر 1/4 أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

وخسر الاتحاد أمام الهلال في المباريات الست التي جمعتهما الموسم الحالي، بواقع مرتين في الدوري السعودي، ومرتين في دوري أبطال آسيا، ومرة في كأس السوبر السعودي، ومرة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي آخر خمس جولات من الدوري السعودي، يلعب الاتحاد أمام أبها والاتفاق والخليج وضمك والنصر.