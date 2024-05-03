وفاة مشجع لنادي الاتحاد بعد مروره بوعكة خلال مواجهة الهلال
كشف الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل عن وفاة أحد مشجعي نادي الاتحاد خلال مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الثلاثاء.
وكتب المريسل عبر حسابه في منصة "X": "إنا لله وإنا إليه راجعون، تعازي الحارة لذوي المشجع الاتحادي مفرح الشهري وأسكنه الله الفردوس الأعلى".
وجدد الهلال تفوقه التام على الاتحاد الموسم الحالي بعدما تغلب عليه 2/1 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويلعب في النهائي مع النصر الذي تجاوز الخليج بنتيجة 3/1.
وتغلب الهلال على الاتحاد في المباريات الست التي جمعتهما الموسم الحالي، بواقع مرتين في الدوري السعودي، ومرتين في دوري أبطال آسيا، ومرة في كأس السوبر السعودي، ومرة في كأس خادم الحرمين الشريفين.
وجاء تفوق الهلال على الاتحاد بواقع 4/3 و3/1 و2/0 مرتين و4/1 و2/1.
ويعود آخر فوز للاتحاد على الهلال إلى أبريل 2021، عندما فاز العميد 1/0 في الدوري السعودي.
ويقدم الاتحاد موسما سيئا، فرغم تتويجه بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، إلا أنه يحتل المركز الخامس في المسابقة الموسم الحالي، برصيد 50 نقطة من 29 مباراة.
ويتأخر الاتحاد بـ30 نقطة عن الهلال المتصدر، مع لعب الهلال مباراة أقل.
وودع الاتحاد من ربع النهائي في دوري أبطال آسيا أمام الهلال، وودع من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وخسر 1/4 أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.
وفي آخر خمس جولات من الدوري السعودي يلعب الاتحاد أمام أبها والاتفاق والخليج وضمك والنصر.