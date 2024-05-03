وفاة مشجع لنادي الاتحاد بعد مروره بوعكة خلال مواجهة الهلال

كشف الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل عن وفاة أحد مشجعي نادي الاتحاد خلال مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الثلاثاء.

وكتب المريسل عبر حسابه في منصة "X": "إنا لله وإنا إليه راجعون، تعازي الحارة لذوي المشجع الاتحادي مفرح الشهري وأسكنه الله الفردوس الأعلى".

وجدد الهلال تفوقه التام على الاتحاد الموسم الحالي بعدما تغلب عليه 2/1 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويلعب في النهائي مع النصر الذي تجاوز الخليج بنتيجة 3/1.

وتغلب الهلال على الاتحاد في المباريات الست التي جمعتهما الموسم الحالي، بواقع مرتين في الدوري السعودي، ومرتين في دوري أبطال آسيا، ومرة في كأس السوبر السعودي، ومرة في كأس خادم الحرمين الشريفين.