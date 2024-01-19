بينها هازارد وغريزمان.. أسوأ 10 انتقالات في كرة القدم
نشرت صحيفة "ديلي ميل" تقريرا عن أسوأ انتقالات اللاعبين على الإطلاق في السنوات الأخيرة، في مختلف الدوريات على مستوى العالم.
وفيما يلي أسوأ 10 صفقات بحسب الصحيفة الشهيرة:
فيليب كوتينيو، من ليفربول لبرشلونة.
بعد فترة مذهلة مدتها خمس سنوات في ليفربول، أثبت كوتينيو نفسه كواحد من أفضل لاعبي الوسط المهاجمين في العالم، انتقل لبرشلونة بتوقعات كبيرة في يناير 2018.
وتمت الصفقة مقابل 105 مليون جنيه إسترليني، ارتفعت لـ142 مليون جنيه إسترليني.
ومع ذلك، كانت الصفقة كارثية منذ البداية؛ إذ كان البرازيلي يعاني باستمرار من الإصابات، وفشل في تكرار مستواه في أنفيلد.
وبعد 18 شهرًا صعبًا، انتقل كوتينيو على سبيل الإعارة لبايرن ميونخ وكان له دور في إخراج برشلونة من دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفين في المباراة التي انتهت بنتيجة 8/2 للنادي البافاري.
لكن كوتينيو فشل في تقديم نفسه بدرجة كافية في ألمانيا ليحصل على عقد انتقال دائم، ولعب 30 مباراة فقط خلال الموسمين التاليين قبل انضمامه إلى أستون فيلا، الذي أعاره منذ ذلك الحين إلى الدحيل القطري.
إدين هازارد، من تشيلسي لريال مدريد
تعاقد ريال مدريد مع هازارد في 2019 مقابل 88 مليون جنيه إسترليني، ارتفعت إلى 150 مليون جنيه إسترليني.
ومثل كوتينيو، انتقل هازارد إلى الدوري الإسباني بعد أن كان أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.
لكن البلجيكي لم يستقر أبدًا مع ريال مدريد، حيث عانى باستمرار من الإصابات، وفشل في التعامل مع التوقعات الضخمة وخاصة ملء الفراغ الذي تركه كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى يوفنتوس في 2018.
وعلى مدار أربع سنوات في جميع المسابقات، شارك هازارد في 76 مباراة فقط، 44 منها كانت أساسية، سجل فيها سبعة أهداف، وأضاف 11 تمريرة حاسمة.
وفي موسمه الأخير، موسم 2022/2023، لعب هازارد 10 مرات قبل أن يتم إنهاء عقده بالتراضي، إذ أعلن اعتزاله اللعب في أكتوبر الماضي.
أنطوان غريزمان، من أتلتيكو مدريد لبرشلونة
تعاقد برشلونة مع أنطوان غريزمان في 2019 مقابل 120 مليون يورو (107.7 مليون جنيه إسترليني)، وهي قيمة فسخ عقده.
وتم اتخاذ هذه الخطوة عندما كان برشلونة في حالة من الفوضى المطلقة في عهد الرئيس المثير للجدل جوسيب ماريا بارتوميو، حيث وقع غريزمان دون أي تفكير في المركز الذي سيلعب فيه، بينما ورد أن لاعبي برشلونة كانوا ضد هذه الخطوة.
وعانى الفرنسي وأدى عقده الضخم في النهاية إلى عدم قدرة النادي على تجديد عقد ليونيل ميسي.
وبعد ذلك تم إعارة غريزمان لأتلتيكو مدريد مع التزام بالشراء مقابل 40 مليون يورو (34.4 مليون جنيه إسترليني)، أي أقل بـ 80 مليون يورو من توقيع برشلونة معه.
ومنذ ذلك الحين لعب غريزمان دور البطولة في فريق المدرب دييغو سيميوني، وتجاوز مؤخرًا لويس أراغونيس ليصبح الهداف التاريخي للنادي.
ماريو بالوتيلي من ميلان لليفربول
أتمّ ليفربول صفقة الإيطالي ماريو بالوتيلي في 2014 مقابل 16 مليون جنيه إسترليني.
وتم التوقيع مع بالوتيلي كبديل للويس سواريز، ومع ذلك، فشل الإيطالي في إثبات إمكاناته وسجل هدفًا واحدًا فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما شابت الفترة التي قضاها في أنفيلد مشاكل خارج الملعب.
وعاد بالوتيلي إلى ميلان على سبيل الإعارة بعد موسم واحد، قبل أن ينضم إلى نيس في صفقة انتقال مجانية في العام التالي.
فرناندو توريس من ليفربول لتشيلسي
انتقل فرناندو توريس من ليفربول إلى تشيلسي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني في 2011.
وبدا أن انتقال فرناندو توريس إلى تشيلسي كما لو أنه يمكن أن يكون واحدًا من أعظم صفقات الدوري الممتاز على الإطلاق.
وبعد تسجيله 81 هدفًا في 142 مباراة مع ليفربول، انتقل توريس في صفقة انتقال قياسية بريطانية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وبدا أنه مستعد لأخذ فريق كارلو أنشيلوتي إلى المستوى التالي.
لكن توريس فشل تمامًا في ستامفورد بريدج، وانضم إلى القائمة الطويلة من الصفقات الكبيرة في تشيلسي التي فشلت في تكرار مستواها السابق.
وعلى الرغم من أن توريس سجل 45 هدفًا لتشيلسي، بما في ذلك هدف ضد برشلونة في 2012، والذي ضمن مكانه في نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن أهدافه جاءت في 172 مباراة.
بول بوغبا من يوفنتوس لمانشستر يونايتد
انتقل لاعب الوسط بول بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في 2016، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.
وأظهر بوغبا علامات على أنه أحد أكثر لاعبي خط الوسط موهبة في جيله، ولكن لسوء الحظ بالنسبة لمشجعي مانشستر يونايتد، نادرًا ما قدم ذلك في أولد ترافورد.
وغادر بوغبا مانشستر يونايتد مجانا في 2022 إلى يوفنتوس، بعد ست سنوات مخيبة للآمال إلى حد كبير بعد التعاقد معه مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.
وفي الفترة الثانية لبوغبا مع مانشستر يونايتد تعرض لإصابات مختلفة واستمرار التكهنات حول مستقبله، على الرغم من تألقه موسم 2018/2019 بتسجيل 16 هدفًا، وتقديم 11 تمريرة حاسمة.
لكن بالنظر إلى أن مانشستر يونايتد أنفق 89 مليون جنيه إسترليني على بوغبا وسمح له بالمغادرة مرتين مجانًا، فإن الفرنسي يعد مثالًا رئيسًا على سجل النادي المروع في سوق الانتقالات خلال السنوات الأخيرة.
أليكسيس سانشيز من آرسنال لمانشستر يونايتد
أتم مانشستر يونايتد وآرسنال صفقة تبادلية شملت أليكسيس سانشيز وهنريك مخيتريان.
وسجل سانشيز 125 هدفًا في 166 مباراة مع آرسنال، لكنه كان سيئًا بعد انتقاله إلى أولد ترافورد.
وبعد أن سجل 5 أهداف في 18 شهرًا، تم نقل سانشيز إلى إنتر ميلان، الذي انضم إليه في نهاية المطاف في صفقة انتقال مجانية.
وكافح مانشستر يونايتد بشدة للتعاقد مع سانشيز، لدرجة أنه منحه أجرا يُقال إنه وصل إلى ما يقرب من 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع؛ ما أثر على هيكل رواتب النادي بأكمله.
ولخص سانشيز هذه الخطوة وقال في 2020: "لقد أدركت الكثير من الأشياء، بعد حصتي التدريبية الأولى عدت إلى المنزل وأخبرت عائلتي ووكيل أعمالي "هل يمكنني فسخ عقدي والعودة إلى آرسنال؟ لم يتحسن الأمر أبدا".
تي أنجي ندومبيلي من ليون لتوتنهام
انضم تي أنجي ندومبيلي من ليون لتوتنهام في 2019، مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.
لكن لاعب خط الوسط الفرنسي فشل في الحصول على مكان منتظم في توتنهام تحت قيادة خمسة مدربين دائمين مختلفين، علما أنه صفقة قياسية للنادي.
وجاءت أسوأ لحظات ندومبيلي في يناير 2022 بعد إطلاق صيحات الاستهجان عليه خارج الملعب من مشجعي توتنهام، عندما كان الفريق متأخرا 0/1 أمام موركامبي في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقضى ندومبيلي المواسم الثلاثة الماضية على سبيل الإعارة في ليون، ونابولي، وغالطة سراي على التوالي.
روميلو لوكاكو من إنتر ميلان لتشيلسي
عاد روميلو لوكاكو لتشيلسي في 2021 من إنتر ميلان، مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني.
وكان من المفترض أن تكون عودة لوكاكو إلى تشيلسي بمثابة قصة انتصار للمهاجم، الذي نضج وتطور منذ انتهاء فترته الأولى غير الناجحة في البلوز قبل سبع سنوات.
وعلى الرغم من البداية الرائعة، تراجع مستوى لوكاكو بسرعة، وأثار غضب مدرب البلوز توماس توخيل بعد مقابلة مصيرية مع "سكاي إيطاليا".
في المقابلة، تحدث لوكاكو عن مدى افتقاده لإنتر ميلان، وأوضح أنه "ليس سعيدًا" بوضعه في تشيلسي، واشتكى من أن توخيل لم يلعب بنقاط قوته.
وبعد تسجيل 8 أهداف في الدوري، أمضى لوكاكو موسمين على سبيل الإعارة في إنتر وروما، بينما لا يزال هناك عامين ونصف متبقيين على عقده الذي تبلغ قيمته 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا.
كارلوس تيفيز من بوكا جونيورز لشنغهاي شينهوا
انتقل كارلوس تيفيز للعب في الدوري الصيني من بوابة شنغهاي شينهوا في 2016، مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.
وجاء انتقال تيفيز إلى شنغهاي شينهوا في وقت الازدهار للدوري الصيني، ورغم أن الصفقة غير مكلفة إلا أن راتب تيفيز كان 630 ألف جنيه إسترليني، وأصبح الأرجنتيني اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.
وكان من المتوقع أن يساعد تيفيز فريقه على الفوز بالدوري لأول مرة، لكنه سجل 4 أهداف فقط في 20 مباراة خلال موسمه الوحيد في الصين، إذ حصل على ما يزيد قليلا عن 8 ملايين جنيه إسترليني لكل هدف.