بينها هازارد وغريزمان.. أسوأ 10 انتقالات في كرة القدم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" تقريرا عن أسوأ انتقالات اللاعبين على الإطلاق في السنوات الأخيرة، في مختلف الدوريات على مستوى العالم.

وفيما يلي أسوأ 10 صفقات بحسب الصحيفة الشهيرة:

فيليب كوتينيو، من ليفربول لبرشلونة.

بعد فترة مذهلة مدتها خمس سنوات في ليفربول، أثبت كوتينيو نفسه كواحد من أفضل لاعبي الوسط المهاجمين في العالم، انتقل لبرشلونة بتوقعات كبيرة في يناير 2018.

وتمت الصفقة مقابل 105 مليون جنيه إسترليني، ارتفعت لـ142 مليون جنيه إسترليني.

ومع ذلك، كانت الصفقة كارثية منذ البداية؛ إذ كان البرازيلي يعاني باستمرار من الإصابات، وفشل في تكرار مستواه في أنفيلد.

وبعد 18 شهرًا صعبًا، انتقل كوتينيو على سبيل الإعارة لبايرن ميونخ وكان له دور في إخراج برشلونة من دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفين في المباراة التي انتهت بنتيجة 8/2 للنادي البافاري.

لكن كوتينيو فشل في تقديم نفسه بدرجة كافية في ألمانيا ليحصل على عقد انتقال دائم، ولعب 30 مباراة فقط خلال الموسمين التاليين قبل انضمامه إلى أستون فيلا، الذي أعاره منذ ذلك الحين إلى الدحيل القطري.