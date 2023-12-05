نجوم مانشستر يونايتد يشككون في 4 صفقات أبرمها تين هاغ

وفقًا لصحيفة مانشستر إيفننغ نيوز، فإن تعاقدات هويلاند وأنتوني وماونت - جنبًا إلى جنب مع فترة الإعارة السيئة للمهاجم الهولندي فيغورست كانت موضع تساؤل من قبل النجوم الذين لعبوا لفترة طويلة في النادي.

حسب التقرير، فإن أحد اللاعبين ـ لم يذكر اسمه ـ كان في حيرة من التعاقد مع هويلاند، الذي وصل من أتالانتا في الصيف الماضي.

وفشل المهاجم الدنماركي حتى الآن في التسجيل في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه هز الشباك خمس مرات في دوري أبطال أوروبا.