نجوم مانشستر يونايتد يشككون في 4 صفقات أبرمها تين هاغ
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن كبار لاعبي مانشستر يونايتد قد صدموا من سوء نوعية التعاقدات التي قام بها المدرب إريك تن هاغ منذ توليه مهمة تدريب الفريق.
وعانى مانشستر يونايتد رغم إنفاقه أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات خلال 18 شهرًا تحت قيادة تين هاغ بما في ذلك 72 مليون جنيه إسترليني للمهاجم البالغ من العمر 20 عامًا راسموس هويلاند، و82 مليون جنيه إسترليني لجناح أياكس السابق أنتوني و60 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ميسون ماونت.
وفقًا لصحيفة مانشستر إيفننغ نيوز، فإن تعاقدات هويلاند وأنتوني وماونت - جنبًا إلى جنب مع فترة الإعارة السيئة للمهاجم الهولندي فيغورست كانت موضع تساؤل من قبل النجوم الذين لعبوا لفترة طويلة في النادي.
حسب التقرير، فإن أحد اللاعبين ـ لم يذكر اسمه ـ كان في حيرة من التعاقد مع هويلاند، الذي وصل من أتالانتا في الصيف الماضي.
وفشل المهاجم الدنماركي حتى الآن في التسجيل في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه هز الشباك خمس مرات في دوري أبطال أوروبا.
ولم ينجح أنتوني أيضًا في إثارة الإعجاب منذ وصوله في صفقة ضخمة إلى أولد ترافورد، في حين تم تقليص دور ماونت بسبب المستوى السيئ والإصابات.
كانت تقرير كشفت أمس الإثنين عن توتر شديد في غرفة خلع ملابس مانشستر يونايتد بعد مباراة نيوكاسل إذ بدأ عدد كبير من اللاعبين بالفعل في التشكيك بنهج المدرب.
وحسب التقارير، فإن اثنين من اللاعبين قد أبدوا استياءهم مؤخرًا أيضًا من التسريبات السلبية حول نجوم الفريق إذ يرون أنها لا تعكس حقيقة ما يحدث.