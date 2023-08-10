جماهير يوفنتوس تقتحم الملعب للاعتراض على صفقة لوكاكو (فيديو)

وقبل عدة أيام رفع ألتراس يوفنتوس لافتة " لا نريد لوكاكو، لدينا حارس مرمى ثانٍ".

وقدم لوكاكو موسمًا جيدًا مع إنتر ميلان الموسم الماضي وتأهل مع الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا غير أن اللاعب لا يحظى بقبول جماهير يوفنتوس ربما لارتباط ضمه برحيل نجم الفريق فلاهوفيتش.

وظهر لوكاكو في فيديو شهير مع أحد المشجعين منذ فترة رفض خلاله ترديد "يحيا يوفنتوس".

ويحتاج تشيلسي إلى رأس حربة حالًا في ظل إصابة كريستوفر نكونكو مهاجم الفريق الجديد وحاجته إلى فترة طويلة من أجل التعافي.