جماهير يوفنتوس تقتحم الملعب للاعتراض على صفقة لوكاكو (فيديو)
اقتحمت جماهير يوفنتوس الإيطالي الملعب عقب مباراة يوفنتوس الودية مع فريق (يوفنتوس نيكست جين) لإعلان رفضها التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.
ودخل يوفنتوس في مفاوضات مع لوكاكو للتعاقد معه ضمن صفقة تبادلية مع تشيلسي، ينتقل بموجبها مهاجم الفريق دوسان فلاهوفيتش إلى الفريق الإنجليزي.
وعقب الفوز على نيكستجين بثمانية أهداف دون رد نزلت جماهير يوفنتوس أرض الملعب وردَّدت "لا نريد لوكاكو، لا نريد لوكاكو".
وقبل عدة أيام رفع ألتراس يوفنتوس لافتة " لا نريد لوكاكو، لدينا حارس مرمى ثانٍ".
وقدم لوكاكو موسمًا جيدًا مع إنتر ميلان الموسم الماضي وتأهل مع الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا غير أن اللاعب لا يحظى بقبول جماهير يوفنتوس ربما لارتباط ضمه برحيل نجم الفريق فلاهوفيتش.
وظهر لوكاكو في فيديو شهير مع أحد المشجعين منذ فترة رفض خلاله ترديد "يحيا يوفنتوس".
ويحتاج تشيلسي إلى رأس حربة حالًا في ظل إصابة كريستوفر نكونكو مهاجم الفريق الجديد وحاجته إلى فترة طويلة من أجل التعافي.
ولا يمانع يوفنتوس رحيل فلاهوفيتش بشرط تحقيق مكسب مادي جيد من الصفقة بالإضافة إلى التعاقد مع لوكاكو ليكون بديلًا فلاهوفيتش.
ولن يشارك يوفنتوس في أي مسابقة أوروبية الموسم المقبل تطبيقًا لعقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف والتلاعب ببعض البيانات الخاصة برواتب اللاعبين.
وكان من المفترض أن يشارك يوفنتوس في دوري المؤتمر الأوروبي لكن تم استبعاده.