في عامين ونصف العام.. لابورتا يقصي 3 أساطير لبرشلونة

وقال ماسنو، في مقالة عبر صحيفة "سبورت"، اليوم الإثنين: "ليونيل ميسي، أفضل لاعب في كل العصور، وأسطورة في برشلونة، رونالد كومان، اللاعب الذي حقق أول لقب دوري أبطال أوروبا، وأيقونة النادي تشافي هيرنانديز، أفضل لاعب إسباني في التاريخ، تمكن خوان لابورتا من التخلص من كل هؤلاء خلال عامين ونصف العام فقط من رئاسته، 3 أساطير تم طردها من بوابة برشلونة الخلفية".

وأضاف: "ميسي غادر الأول باكياً، رافضاً أي علاقة مع لابورتا، الذي يتحدث أحياناً عن تكريم قد لا يحدث، الثاني (كومان) يثور غضباً كلما سئل عن رئيس برشلونة، أما المستقبل فغامض بالنسبة للثالث (تشافي)، لكن كل الدلائل تشير إلى خروج غير لائق".

وشدد التقرير: "واجه الثلاثة الخطاب نفسه من الرئيس، مع ميسي في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات، قال إنه لا يستطيع تجديد عقده، وعاش كومان تجربة مشابهة؛ إذ كان على مقاعد البدلاء عندما وصل لابورتا إلى الرئاسة، ولم يشعر بدعمه أبدًا، ليكمل المشهد، قام بإقالته في طائرة العودة من مباراة في مدريد، تشافي هيرنانديز هو الثالث الذي يمر بهذه المحنة. طرده لابورتا أولاً، ثم قرر عودته، قبل أن يختلف الطرفان وهو في انتظار إقالة وشيكة".