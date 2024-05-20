في عامين ونصف العام.. لابورتا يقصي 3 أساطير لبرشلونة
وجه الإعلامي الرياضي الإسباني، ألبرت ماسنو، انتقادات حادة إلى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بسبب طريقة تعامله مع أبرز أساطير النادي، قائلا إنه قام بطرد الثلاثي رونالد كومان، وليونيل ميسي، وتشافي هيرنانديز في عامين ونصف العام فقط.
ويعاني برشلونة كثيرا سواء على مستوى الفريق الأول أو اقتصاديا؛ إذ خرج خالي الوفاض هذا الموسم دون أي بطولة، كما تشهد علاقة لابورتا ومدربه تشافي أزمة كبيرة قد تطيح به قريبا، رغم تجديد الثقة به للبقاء لمدة موسم جديد.
وقال ماسنو، في مقالة عبر صحيفة "سبورت"، اليوم الإثنين: "ليونيل ميسي، أفضل لاعب في كل العصور، وأسطورة في برشلونة، رونالد كومان، اللاعب الذي حقق أول لقب دوري أبطال أوروبا، وأيقونة النادي تشافي هيرنانديز، أفضل لاعب إسباني في التاريخ، تمكن خوان لابورتا من التخلص من كل هؤلاء خلال عامين ونصف العام فقط من رئاسته، 3 أساطير تم طردها من بوابة برشلونة الخلفية".
وأضاف: "ميسي غادر الأول باكياً، رافضاً أي علاقة مع لابورتا، الذي يتحدث أحياناً عن تكريم قد لا يحدث، الثاني (كومان) يثور غضباً كلما سئل عن رئيس برشلونة، أما المستقبل فغامض بالنسبة للثالث (تشافي)، لكن كل الدلائل تشير إلى خروج غير لائق".
وشدد التقرير: "واجه الثلاثة الخطاب نفسه من الرئيس، مع ميسي في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات، قال إنه لا يستطيع تجديد عقده، وعاش كومان تجربة مشابهة؛ إذ كان على مقاعد البدلاء عندما وصل لابورتا إلى الرئاسة، ولم يشعر بدعمه أبدًا، ليكمل المشهد، قام بإقالته في طائرة العودة من مباراة في مدريد، تشافي هيرنانديز هو الثالث الذي يمر بهذه المحنة. طرده لابورتا أولاً، ثم قرر عودته، قبل أن يختلف الطرفان وهو في انتظار إقالة وشيكة".
وأتم: "مع إقالة تشافي القادمة، سيكون لابورتا قد تخلص من ثلاثة أساطير بالطريقة ذاتها، لاعبين قدموا للنادي أكثر بكثير مما قدمه هو".
وفاز برشلونة على ضيفه رايو فاليكانو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني مساء الأحد.
وضمن برشلونة بذلك احتلال المركز الثاني للدوري الإسباني، الذي فاز به ريال مدريد للمرة الـ36 في تاريخه.
وتأهل برشلونة إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي تقام في المملكة العربية السعودية بداية العام المقبل في يناير 2025.
وضرب برشلونة موعدا أمام أتلتيك بلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني.
على الجانب الآخر يلعب ريال مدريد حامل لقب المسابقة وبطل الليغا، أمام ريال مايوركا، في مباراة نصف النهائي الأخرى.
وتنص قواعد المسابقة على أن يلتقي بطل الدوري الإسباني أمام وصيف كأس ملك إسبانيا، والفائز بكأس ملك إسبانيا أمام صاحب المركز الثاني بالليغا.