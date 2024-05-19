مفاجأة.. برشلونة رفض جوهرة ريال مدريد من أجل صفقة فاشلة
كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة كبيرة بشأن صفقة انضمام البرازيلي فيتور روكي لنادي برشلونة قادمًا من أتلتيكو باراناينسي.
واكتفى روكي بلعب 310 دقائق فقط بقميص برشلونة على مدار 5 أشهر تقريبا، موزعة على 13 مباراة في مختلف المسابقات.
المهاجم البرازيلي، الذي سجل هدفين مع البارسا، شارك أساسيا في مباراتين فقط مع كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز، فيما لعب بديلا في 11 مباراة.
وقالت صحيفة "LaVanguardia"، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن واحدة من العمليات الأكثر إثارة للجدل في فترة رئاسة خوان لابورتا الحالية هي بلا شك عملية التعاقد مع فيتور روكي، المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 19 عامًا؛ إذ وقّع مع برشلونة في صيف 2023 قادمًا من أتلتيكو باراناينسي مقابل 30 مليون يورو، بالإضافة إلى 31 مليونًا كمتغيرات، ولكن بعد انضمامه للفريق الأول في الشتاء مستغلًا إصابة غافي الطويلة، بالكاد شوهد يلعب، فقد فضّل تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، إعطاء الدقائق للاعبين آخرين".
وأوضحت الصحيفة: "فيتور روكي عُرض بالفعل على برشلونة في وقت سابق، وتحديدًا في يناير 2023، لكن المسؤولين الرياضيين في ذلك الحين، ماتيو أليماني وجوردي كرويف، رفضاه".
وتابع التقرير: "المروجون لفيتور روكي في ذلك الاجتماع هما أندريه كوري، ممثله، وديكو، الذي كان في ذلك الحين يعمل مستشارا في البرازيل لبرشلونة، من دون أي أجر أو عقد؛ لأن مهمته كانت تمثيل اللاعبين، وهي مهمة تتعارض مع منصب المدير الرياضي الذي شغله لاحقًا".
وأشار: "كان برشلونة وقتها مشغولًا في التوافق مع متطلبات رابطة الدوري الإسباني للتوقف عن تجاوز الحد المالي للعب النظيف، وكانت أولويات تشافي وجوردي كرويف تكمن في تخصيص الأموال الممكن استثمارها في لاعب وسط دفاعي في ظل رحيل بوسكيتس المؤكد".
وشددت الصحيفة: "في هذا الوقت عُرض أيضًا على برشلونة اللاعب إندريك فيليبي، نجم بالميراس، لكن تم رفضه للأسباب نفسها التي تم رفض روكي من أجلها، وانتهى به الأمر بالانضمام إلى ريال مدريد. ديكو دائمًا كان مصرا على أن فيتور روكي كان أفضل من إندريك، لكن لم يتم التعمق في مؤهلاته الكروية؛ لأن النادي لم يكن قادرًا على القيام بتعاقدات تنطوي على مخاطر. وفي أغسطس، انضم ديكو بشكل رسمي إلى برشلونة، وحسم الصفقة، بينما كان ماتيو اليماني مسؤولا عن إغلاق السوق في الليغا".
واختتمت الصحيفة تقريرها موضحة: "ديكو لا يزال مقتنعًا بجودة فيتور روكي، ويعترف بأنه متفاجئ من الحملة لتشويه سمعة لاعب شاب جدًا من قبل وسائل الإعلام الكتالونية، التي يقول إنه يرى فيها سوء نية".
يُذكر أن تشافي اعترف أخيرا أن قرار ضم روكي منتصف الموسم الحالي كان خطأ، وقال في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "روكي يواصل عملية التكيف، لم ينسجم بالشكل الكافي حتى الآن".
يشار إلى أن عقد روكي مع برشلونة يمتد لفترة طويلة؛ إذ ينتهي صيف 2031.