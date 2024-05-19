مفاجأة.. برشلونة رفض جوهرة ريال مدريد من أجل صفقة فاشلة

وقالت صحيفة "LaVanguardia"، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن واحدة من العمليات الأكثر إثارة للجدل في فترة رئاسة خوان لابورتا الحالية هي بلا شك عملية التعاقد مع فيتور روكي، المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 19 عامًا؛ إذ وقّع مع برشلونة في صيف 2023 قادمًا من أتلتيكو باراناينسي مقابل 30 مليون يورو، بالإضافة إلى 31 مليونًا كمتغيرات، ولكن بعد انضمامه للفريق الأول في الشتاء مستغلًا إصابة غافي الطويلة، بالكاد شوهد يلعب، فقد فضّل تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، إعطاء الدقائق للاعبين آخرين".

وأوضحت الصحيفة: "فيتور روكي عُرض بالفعل على برشلونة في وقت سابق، وتحديدًا في يناير 2023، لكن المسؤولين الرياضيين في ذلك الحين، ماتيو أليماني وجوردي كرويف، رفضاه".

وتابع التقرير: "المروجون لفيتور روكي في ذلك الاجتماع هما أندريه كوري، ممثله، وديكو، الذي كان في ذلك الحين يعمل مستشارا في البرازيل لبرشلونة، من دون أي أجر أو عقد؛ لأن مهمته كانت تمثيل اللاعبين، وهي مهمة تتعارض مع منصب المدير الرياضي الذي شغله لاحقًا".