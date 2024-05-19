ميسي ينقل "تيكي تاكا" برشلونة إلى إنتر ميامي (فيديو)
يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي كان على حق عندما طلب استقطاب زملائه السابقين في برشلونة، ليكونوا بجواره في إنتر ميامي الأمريكي؛ إذ أظهر اللاعبون: جوردي، ألبا وبوسكيتس ولويس سواريز لمحات جمالية بطعم "البلوغرانا" في مواجهة دي سي يونايتد، فجر الأحد.
وواصل إنتر ميامي نتائجه المميزة في الدوري الأمريكي بالفوز على دي سي يونايتد بهدف دون مقابل.
المباراة شهدت عودة ليونيل ميسي لتشكيل الفريق بعد غيابه عن المباراة الماضية، بسبب الإصابة والتي انتهت بالتعادل السلبي ضد أورلاندو سيتي.
وسجل ليوناردو كامبانا هدف الفوز لإنتر ميامي في الدقيقة الـ94 مستغلا تمريرة رائعة من سيرخيو بوسكيتس لينفرد بالمرمى ويسدد في الشباك.
وقبل الهدف شاهد الجمهور لمحات فنية بأقدام ميسي وزملائه، الذين ذكّروا كل المتابعين بفنون الـ"تيكي تاكا" الإسبانية، التي تميز بها برشلونة، من خلال تمريرات قصيرة وساحرة تربك المنافسين دائما، وتصل بأبناء "البلوغرانا" إلى الشباك دائما، وهو ما شاهده الجمهور، فجر الأحد من ميسي ورفاقه الذين تلاعبوا بمدافعي دي سي يونايتد.
الفوز رفع رصيد إنتر ميامي للنقطة 31 في صدارة المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي، وبفارق نقطة عن سينسيناتي صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد دي سي يونايتد عند النقطة 17 في المركز التاسع.
وخسر إنتر ميامي مباراة واحدة بمشاركة ميسي، منذ بداية الموسم الحالي.
وسيلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة ضد فانكوفير وايتككيبس فجر الأحد المقبل.