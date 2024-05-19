ميسي ينقل "تيكي تاكا" برشلونة إلى إنتر ميامي (فيديو)

يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي كان على حق عندما طلب استقطاب زملائه السابقين في برشلونة، ليكونوا بجواره في إنتر ميامي الأمريكي؛ إذ أظهر اللاعبون: جوردي، ألبا وبوسكيتس ولويس سواريز لمحات جمالية بطعم "البلوغرانا" في مواجهة دي سي يونايتد، فجر الأحد.

وواصل إنتر ميامي نتائجه المميزة في الدوري الأمريكي بالفوز على دي سي يونايتد بهدف دون مقابل.