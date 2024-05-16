الأهلي المصري يفاوض قائد الاتحاد السعودي

وكان أحمد حجازي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الحالي من المسابقة، قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق.

وشارك أحمد حجازي، في 21 مباراة مع نادي الاتحاد خلال الموسم الجاري في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفا وحيدا.