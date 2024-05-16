الأهلي المصري يفاوض قائد الاتحاد السعودي
كشف الإعلامي المصري أحمد حسام "ميدو"، أن مواطنه أحمد حجازي قائد نادي الاتحاد السعودي، دخل في مفاوضات للعودة إلى نادي السابق الأهلي.
قناة "الكاس" قد أعلنت في وقت سابق أن إدارة نادي الاتحاد السعودي قررت أن الموسم الحالي هو الأخير للدولي المصري أحمد حجازي.
وأشارت إلى أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، قررت بيع المدة المتبقية من عقد حجازي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية، إن النادي الأهلي المصري دخل في مفاوضات جادة، لإقناع أحمد حجازي بالعودة وارتداء القميص الأحمر.
ومن المنتظر حسم الملف، بعد الانتهاء من نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سيلعب الأهلي أمام الترجي التونسي.
وكان أحمد حجازي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الحالي من المسابقة، قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق.
وشارك أحمد حجازي، في 21 مباراة مع نادي الاتحاد خلال الموسم الجاري في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفا وحيدا.