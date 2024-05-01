أحمد حجازي يطلب من زميله استفزاز البليهي خلال مباراة الاتحاد والهلال (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من المباراة التي جمعت فريقي الاتحاد والهلال، مساء الثلاثاء، في مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، تظهر طلب أحمد حجازي من زميله مروان الصحفي التدخل لاستفزاز علي البليهي، مدافع "الزعيم".

وسجل سعود عبدالحميد هدفا قرب النهاية ليقود الهلال للفوز بعشرة لاعبين 2-1 على الاتحاد والتأهل إلى نهائي كأس ملك السعودية، يوم الثلاثاء.

ويلعب الهلال في النهائي مع الفائز من مواجهة النصر والخليج التي تقام، اليوم الأربعاء.

ويظهر في الفيديو المتداول بوضوح تواجد أحمد لاعبي الاتحاد ساقطا على الأرض ويعاني من إصابة، ويتواجد بجانبه علي البليهي في محاولة لإيقافه سريعا، قبل أن يتدخل لاعبو الاتحاد لإبعاده عن زميلهم، وفي هذه اللحظة يأتي أحمد حجازي، مدافع "العميد" ويتحدث مع زميله مروان الصحفي، والذي بدأ سريعا في استفزاز البليهي بشكل أكبر في محاولة لإخراجه عن شعوره، وهو ما كاد ينجح فيه بالفعل، ليطالبه الحكم بالابتعاد والعودة لمنطقة فريقه.