الكشف عن تفاصيل إصابة أحمد حجازي

وذكر الاتحاد عبر حسابه في منصة (إكس) أن حجازي يعاني من التواء في المفصل الداخلي للركبة.

وسيغيب حجازي قائد الاتحاد عن مواجهة الفريق أمام أبها الذي يصارع من أجل البقاء، إذ يحتل المركز 17 قبل الأخير برصيد 25 نقطة، في وقت لاحق اليوم.

كما يعاني المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من إصابة في العضلة الخلفية، بينما تعرض الظهير الأيسر زكريا هوساوي لإصابة عضلية.