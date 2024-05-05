كلوب: مدرب ليفربول المقبل لن يواجه صعوبة في الاستمرار

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إنه على ثقة بأن بديله المقبل على رأس الجهاز الفني للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لن يواجه أي مشكلة في قيادة النادي نحو التحسن بمجرد توليه المهمة في نهاية الموسم الحالي.

وأعلن الألماني كلوب في يناير الماضي أنه سيرحل عن النادي المنتمي لمنطقة مرسيسايد بعد تدريبه لمدة تسعة أعوام. ويتوقع أن يتولى الهولندي آرني سلوت المهمة بدلًا من كلوب.

وسيقود سلوت فريقًا في بداية مرحلة تحول بعد تعاقد ليفربول مع أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي وريان غرافنبيرخ وواتارو إيندو خلال الموسم الحالي.