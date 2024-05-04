بشرى سارة لبرشلونة بشأن التعاقد مع يورغن كلوب

نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقريرا تحدثت فيه عن إمكانية تعاقد برشلونة مع المدرب الألماني يورغن كلوب.

ويغادر كلوب ليفربول نهاية الموسم الحالي، ويريد الحصول على الراحة، علما أنه يتولى تدريب ليفربول منذ أكتوبر 2015، كما أن التعاقد معه هو حلم خوان لابورتا رئيس برشلونة.

في المقابل، أعلن برشلونة بقاء تشافي الموسم المقبل، بعد أسابيع من إعلان المدرب أنه سيغادر النادي نهاية الموسم الحالي.

ويريد برشلونة إنهاء الموسم الحالي في المركز الثاني في الدوري الإسباني، مع اقتراب ريال مدريد من التتويج باللقب.

وسيعني حصول برشلونة على المركز الثاني في الليغا مشاركته في كأس السوبر الإسباني في النسخة المقبلة، وحصوله على أموال مهمة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن استمرار تشافي في برشلونة لمدة عام آخر قد يكون مفيدًا بشأن التعاقد مع يورغن كلوب.