بشرى سارة لبرشلونة بشأن التعاقد مع يورغن كلوب
نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقريرا تحدثت فيه عن إمكانية تعاقد برشلونة مع المدرب الألماني يورغن كلوب.
ويغادر كلوب ليفربول نهاية الموسم الحالي، ويريد الحصول على الراحة، علما أنه يتولى تدريب ليفربول منذ أكتوبر 2015، كما أن التعاقد معه هو حلم خوان لابورتا رئيس برشلونة.
في المقابل، أعلن برشلونة بقاء تشافي الموسم المقبل، بعد أسابيع من إعلان المدرب أنه سيغادر النادي نهاية الموسم الحالي.
ويريد برشلونة إنهاء الموسم الحالي في المركز الثاني في الدوري الإسباني، مع اقتراب ريال مدريد من التتويج باللقب.
وسيعني حصول برشلونة على المركز الثاني في الليغا مشاركته في كأس السوبر الإسباني في النسخة المقبلة، وحصوله على أموال مهمة.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن استمرار تشافي في برشلونة لمدة عام آخر قد يكون مفيدًا بشأن التعاقد مع يورغن كلوب.
وأوضحت الصحيفة أنه إذا كان صحيحا أن كلوب سيحصل على إجازة، ولن يحل في مكان بعد ليفربول، فإن هذا سيكون مفيدا لبرشلونة، إذ يمكن التعاقد مع المدرب الألماني بمغادرة تشافي صيف عام 2025.
وبيّنت أن انتظار كلوب ليس سيئًا، ولا يجب أن يُنظر إليه على أنه قلة احترام تجاه تشافي، وأن الأخير لا يبدو قادرًا على إنشاء برشلونة على أعلى مستوى.
وأوضحت أن الموقف يتطلب مدربا مثل كلوب، لديه الكثير من الخبرة والكاريزما، في مواجهة ريال مدريد الذي شكّل فريقًا قويًا للغاية مع اقتراب وصول كيليان مبابي.
ويلعب برشلونة مع جيرونا، اليوم السبت، في الدوري الإسباني، وبعد ذلك يلاقي ريال سوسيداد وألميريا ورايو فاليكانو وإشبيلية.
وودّع برشلونة الموسم الحالي من ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وخسر نهائي كأس السوبر الإسباني 1/4 أمام ريال مدريد.