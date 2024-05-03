رد حاسم.. كلوب ينهي الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح
أنهى المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، الجدل بشأن مستقبل الجناح المصري محمد صلاح.
وقال كلوب، اليوم الجمعة، في تصريحات نقلتها شبكة "espn": "ليس لدي أي علامة على أن صلاح سيغادر النادي".
وعن الخلاف العلني بين كلوب وصلاح، قال مدرب ليفربول: "تم حل الموضوع تمامًا، لا توجد مشكلة".
وأضاف: "أنا لست متأكدًا من كيفية تعاملنا مع الأمر، لكننا نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة ونحترم بعضنا كثيرًا"
وأتم مدرب ليفربول: "نحن راضون تمامًا عن ذلك، إنها ليست قصة، ولكن بشكل عام، أفضل موقف هو أن الجميع في أفضل مكان، نفوز بالمباريات ونسجل الكثير من الأهداف، ثم لا تحدث مثل هذه الحوادث".
وعند سؤاله عما إذا كان صلاح سيبدأ أساسيًا أمام توتنهام يوم الأحد، ابتسم كلوب وقال: "إذًا لم يتبقَ سوى ثلاث مباريات والآن أغير عاداتي تمامًا (الكشف عن التشكيلة)؟، هل تريد التشكيلة بأكملها أم..؟"
وردًا على سؤال حول مدى أهمية أن يحتفظ ليفربول بصلاح، أجاب كلوب: "انظروا، عليكم جميعًا أن تعتادوا على حقيقة أن هذا لم يعد موضوعي بعد الآن".
وأضاف: "لذلك صلاح، كما قلت من قبل، لاعب رائع، لكنني لا أعتقد أنني يجب أن أتحدث عن مستقبله لأكون صادقًا".
وتابع المدرب الألماني: "سيقرر الآخرون ذلك، وخاصة صلاح، لذلك كل شيء على ما يرام، ليس لدي أي علامات على أن الأمر لن يكون على هذا النحو، لكنني حقًا الشخص الخطأ للحديث عن هذا النوع من الأشياء، وعن مستقبل النادي".
وختم كلوب: "أحاول فقط المساعدة في إعداد الأساس لذلك، وأعتقد أن هذا ما فعلناه، ولكن في النهاية، سيتم اتخاذ هذه القرارات من أشخاص آخرين وليس مني".
وأثير الكثير من الجدل بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول بعد الخلاف العلني بين الثنائي قبل أيام خلال مباراة الريدز وويستهام.
يشار إلى أن كلوب سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي، في حين ينتهي عقد محمد صلاح في يونيو 2025.
ومحمد صلاح هو هداف ليفربول الموسم الحالي برصيد 24 هدفا في 41 مباراة، منها 17 في الدوري الإنجليزي الممتاز.