رد حاسم.. كلوب ينهي الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح

أنهى المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، الجدل بشأن مستقبل الجناح المصري محمد صلاح.

وقال كلوب، اليوم الجمعة، في تصريحات نقلتها شبكة "espn": "ليس لدي أي علامة على أن صلاح سيغادر النادي".

وعن الخلاف العلني بين كلوب وصلاح، قال مدرب ليفربول: "تم حل الموضوع تمامًا، لا توجد مشكلة".

وأضاف: "أنا لست متأكدًا من كيفية تعاملنا مع الأمر، لكننا نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة ونحترم بعضنا كثيرًا"

وأتم مدرب ليفربول: "نحن راضون تمامًا عن ذلك، إنها ليست قصة، ولكن بشكل عام، أفضل موقف هو أن الجميع في أفضل مكان، نفوز بالمباريات ونسجل الكثير من الأهداف، ثم لا تحدث مثل هذه الحوادث".