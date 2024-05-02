أول ظهور لمحمد صلاح بعد مشادته مع كلوب (صورة)

ودخل صلاح في خلاف على الهواء مع كلوب خلال مباراة ليفربول خارج أرضه أمام وست هام التي انتهت بالتعادل 2-2، وتقلصت بسببها حظوظ "الريدز" بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

ولوّح صلاح بذراعيه متوجهًا نحو كلوب قبل الدخول إلى أرض الملعب بديلاً في الدقيقة 79، قبل أن يتدخل المهاجم داروين نونيز، الذي تم إدخاله أيضًا في الوقت ذاته، لتهدئته.

واستأثر السجال الحاد بين كلوب وصلاح باهتمام واسع في الصحف البريطانية، فيما هاجم عدد من لاعبي ليفربول ومنتخب إنجلترا السابقين اللاعب المصري بطريقة لاذعة.

ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" وهو يلعب في صالة الألعاب الرياضية.