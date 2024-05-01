"شاهد عيان" يكشف ما دار بين صلاح وكلوب

واشتبك الدولي المصري لفظيا مع كلوب خلال مواجهة وست هام يونايتد، يوم السبت الماضي، في الدوري الإنجليزي، قبل نزوله بديلا في الدقيقة 78.

وقال أنطونيو، صاحب هدف وست هام الثاني في المباراة، في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "عادة عندما يأتي لاعبو ليفربول من مقاعد البدلاء يعانقهم كلوب دائما ويتمنى لهم حظا سعيدا، لكن عندما دخل محمد سار في اتجاه مختلف وكان يقوم بتمارين حماية ساقيه".

وأضاف: "مد كلوب يده إلى صلاح وظلت ممدودة لبعض الوقت، وعندما توقف النجم المصري عن تدريبه صافح مدربه".

وواصل: "كلوب كان يقول لصلاح هل تريد الجلوس على مقاعد البدلاء مرة أخرى.. أم تريد الاستمرار؟".

واختتم: "لم يخبرني أحد بما قاله محمد صلاح".