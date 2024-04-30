كشف سبب جديد لصدام صلاح وكلوب.. ومطالبات ببيعه للاتحاد
تحت عنوان "يجب على ليفربول التفكير في بيع محمد صلاح هذا الصيف - فهذا منطقي"، ألقى الصحفي دايفد أندرسون في مقال له بصحيفة "ميرور" الضوء على بعض النقاط البارزة للصدام الذي شاهده الجميع بين يورغن كلوب، ونجم "الريدز" محمد صلاح في مواجهة وست هام الماضية.
واشتبك الدولي المصري لفظيا مع كلوب خلال مواجهة وست هام يونايتد، يوم السبت الماضي، في الدوري الإنجليزي، قبل نزوله كبديل في الدقيقة 78.
وتحول صلاح إلى لاعب بديل في الكثير من المباريات مؤخرا، فضلا عن قيام كلوب باستبداله في أخرى عند البدء به أساسيا.
وقال أندرسون في مقاله المنشور عبر موقع الصحيفة، اليوم الثلاثاء: "ما كان يبدو مستبعدًا قبل بضعة أسابيع، بات الآن منطقيًا، حيث أدرك ليفربول عندما رفض عرض نادي الاتحاد السعودي البالغ 150 مليون إسترليني لبيع محمد صلاح في نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أنه سيكون أمامه قرار كبير يجب اتخاذه في نهاية هذا الموسم".
وأضاف: "مع بلوغ صلاح 32 عامًا في يونيو ودخوله الأشهر الـ12 الأخيرة من عقده الذي يتقاضى خلاله 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، هل يعرضون عليه عقدا جديدا أم يبيعونه للدوري السعودي؟.. إنها معضلة، وإذا سألت أي مشجع لليفربول قبل بضعة أشهر هل ستبيع لاعبًا سجل 210 أهداف في أقل من سبعة مواسم، لكان جوابه لا. الآن لم يعد الأمر واضحًا تمامًا ولم يعد صلاح هو نفسه منذ عودته من إصابته".
وتابع: "تظهر إحصائياته أنه سجل خمسة أهداف وقدم ثلاث تمريرات في 13 مباراة، ولكن دعنا ننظر بشكل أعمق. اثنان من هذه الأهداف كانت من ركلات جزاء، وهذا كل ما سجله في آخر ثماني مباريات".
وأشار: "لقد أصبح صلاح شبحًا لما كان عليه في السابق على الجانب الأيمن من هجوم ليفربول وكان يفتقد إلى اللمسة النهائية في أي وقت يدخل فيه، لقد كان يورغن كلوب محقًا بإبعاده عن التشكيل الأساسي، الأمر الذي ساهم في الشجار العلني بينهما في مواجهة وست هام عندما اصطدم كبرياؤهما ببعض".
وأوضح: "يُحب صلاح أن يتم تكريمه في ليفربول كواحد من أفضل اللاعبين في العالم، وهو يعشق ذلك الدعم الذي يحصل عليه، لا يستطيع تحمل الاستبعاد لأن هذا يجرح كبرياءه لكن اعتاد كلوب على أن يكون الشخص رقم واحد في ليفربول، ولن يتسامح مع أي شخص يتجاوزه، ولكن سيُغادر المدرب الألماني ليفربول بعد المباراة الأخيرة على أرضه أمام وولفرهامبتون في 19 مايو المقبل، وقد أدى ذلك إلى خلافه مع صلاح، الجميع يعرف برحيل كلوب لذلك يشعر كل منهما أنه ليس لديه ما يخسره إذا انهارت العلاقة بينهما".
وواصل: "لكن الحقيقة هي أن صلاح لديه ما يخسره، تراجع مستواه وسلوكه يجعلان من السهل على ليفربول بيعه هذا الصيف، الجماهير تتغير وتدعم كلوب والنادي وهم يرون أداءه السيئ، كانوا يأملون أن يلهمهم للفوز بلقب آخر في الموسم الأخير لمدربه، وبدلاً من ذلك قدم نوبات غضب بدلاً من الأهداف، لو حصل ليفربول على 100 مليون جنيه إسترليني مقابل صلاح من الاتحاد السعودي هذا الصيف، ستكون هذه الأموال مفيدة جدًا للمدرب الجديد آرني سلوت، حيث يتطلع إلى تحسين تشكيلة الريدز، وقد ارتبط النادي بالفعل بلاعب وولفرهامبتون بيدرو نيتو".
واختتم المقال: يجب على ليفربول، مثل أي ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مراقبة إنفاقهم في عصر اللعب المالي النظيف الجديد، وستكون أموال صلاح موضع ترحيب حيث يخوضون حقبة ما بعد كلوب الجديدة. ربما ستكون أيضًا حقبة ما بعد صلاح".