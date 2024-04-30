كشف سبب جديد لصدام صلاح وكلوب.. ومطالبات ببيعه للاتحاد

تحت عنوان "يجب على ليفربول التفكير في بيع محمد صلاح هذا الصيف - فهذا منطقي"، ألقى الصحفي دايفد أندرسون في مقال له بصحيفة "ميرور" الضوء على بعض النقاط البارزة للصدام الذي شاهده الجميع بين يورغن كلوب، ونجم "الريدز" محمد صلاح في مواجهة وست هام الماضية.

واشتبك الدولي المصري لفظيا مع كلوب خلال مواجهة وست هام يونايتد، يوم السبت الماضي، في الدوري الإنجليزي، قبل نزوله كبديل في الدقيقة 78.

وتحول صلاح إلى لاعب بديل في الكثير من المباريات مؤخرا، فضلا عن قيام كلوب باستبداله في أخرى عند البدء به أساسيا.