هذه الكلمات التي أشعلت غضب صلاح ضد "كلوب"(فيديو)
كشف الإعلامي المصري مدحت شلبي، كواليس المشادة التي دارت بين النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ومدربه يورغن كلوب قبل نزوله أمام وست هام في الدوري الإنجليزي.
ودخل صلاح في خلاف على الهواء مع كلوب خلال مباراة ليفربول خارج أرضه أمام وست هام، التي انتهت بالتعادل 2-2، وتقلصت بسببها حظوظ "الريدز" بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي.
ولوّح صلاح بذراعيه متوجهًا نحو كلوب قبل الدخول إلى أرض الملعب بديلاً في الدقيقة 79، قبل أن يتدخل المهاجم داروين نونيز، الذي تم إدخاله أيضًا في الوقت ذاته، لتهدئته.
ونقل مدحت شلبي عن مصادر داخل ليفربول، بأن كلوب وجه رسالة لمحمد صلاح قبل أن يشارك في المباراة وقال له: "العب كرجل وورينا هتعمل إيه".
وأثارت هذه الكلمات غضب محمد صلاح، وجعلته ينفعل على كلوب قبل مشاركته بديلا، وفقًا لما قاله الإعلامي المصري.
وأثارت الحادثة الشكوك حول مستقبل صلاح في ليفربول حيث ينتهي عقده في يونيو 2025، وهو ما قد يكون دافعًا للريدز للاستفادة من المهاجم ببيعه في الصيف، بحسب "ديلي ميل".
ومع ذلك، ذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" أن ليفربول واثق من بقاء صلاح الذي سيبلغ 32 عاما في يونيو المقبل.
وبحسب "ذا أتلتيك"، فإن صلاح لم يعط "أي إشارة إلى رغبته في مغادرة ليفربول.
ومحمد صلاح هو هداف ليفربول الموسم الحالي برصيد 24 هدفا في 41 مباراة، منها 17 في الدوري الإنجليزي الممتاز.