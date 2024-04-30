هذه الكلمات التي أشعلت غضب صلاح ضد "كلوب"(فيديو)

ودخل صلاح في خلاف على الهواء مع كلوب خلال مباراة ليفربول خارج أرضه أمام وست هام، التي انتهت بالتعادل 2-2، وتقلصت بسببها حظوظ "الريدز" بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

ولوّح صلاح بذراعيه متوجهًا نحو كلوب قبل الدخول إلى أرض الملعب بديلاً في الدقيقة 79، قبل أن يتدخل المهاجم داروين نونيز، الذي تم إدخاله أيضًا في الوقت ذاته، لتهدئته.

ونقل مدحت شلبي عن مصادر داخل ليفربول، بأن كلوب وجه رسالة لمحمد صلاح قبل أن يشارك في المباراة وقال له: "العب كرجل وورينا هتعمل إيه".

وأثارت هذه الكلمات غضب محمد صلاح، وجعلته ينفعل على كلوب قبل مشاركته بديلا، وفقًا لما قاله الإعلامي المصري.