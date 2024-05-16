أول تعليق من برونو فيرنانديز بعد أنباء انتقاله إلى النصر السعودي

وكشفت تقارير إخبارية أن برونو فيرنانديز أضحى واحدا من الخيارات التي تحظي بالأولوية في خطة تعاقدات ملاك النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لتقرير إنجليزي، فإن برونو فيرنانديز (29 عاما) قد يكون أولى صفقات النصر السعودي للموسم المقبل، حيث سيلتحق بمواطنه وقائده في المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر ودوري المحترفين.

ولكن خرج برونو فرنانديز، عقب فوز فريقه مساء الأربعاء على برايتون في الدوري الإنجليزي، ونفى كل هذه الأخبار.

وقال فرنانديز: "سأظل هنا طالما أن النادي يريدني، والنادي يرغب في أن أكون جزء من المستقبل".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "إن لم يرغبوا في بقائي لأي سبب كان سأرحل".