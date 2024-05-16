أول تعليق من برونو فيرنانديز بعد أنباء انتقاله إلى النصر السعودي
حسم الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، موقفه من الرحيل عن قلة أولد ترافورد، والانضمام إلى نادي النصر السعودي.
وكشفت تقارير إخبارية أن برونو فيرنانديز أضحى واحدا من الخيارات التي تحظي بالأولوية في خطة تعاقدات ملاك النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقا لتقرير إنجليزي، فإن برونو فيرنانديز (29 عاما) قد يكون أولى صفقات النصر السعودي للموسم المقبل، حيث سيلتحق بمواطنه وقائده في المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر ودوري المحترفين.
ولكن خرج برونو فرنانديز، عقب فوز فريقه مساء الأربعاء على برايتون في الدوري الإنجليزي، ونفى كل هذه الأخبار.
وقال فرنانديز: "سأظل هنا طالما أن النادي يريدني، والنادي يرغب في أن أكون جزء من المستقبل".
وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "إن لم يرغبوا في بقائي لأي سبب كان سأرحل".
ولعب الدولي البرتغالي، أحد أفضل لاعبي فريقه خلال الموسم الجاري، 41 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 12 هدفا كما صنع 9 أهداف أخرى، لكن فريقه غادر كل المسابقات خالي الوفاض وذلك بخروجه من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
ومنذ انتقاله إلى المان يونايتد في 2020 لعب فيرنانديز 230 مباراة وسجل 79 هدفا، وتوج بلقب وحيد وهو كأس الرابطة الإنجليزية في 2023 بعد الفوز في النهائي على نيوكاستل (2 ـ 0).