برونو فيرنانديز يمنع تين هاغ من الاحتجاج على حكم مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال (فيديو)
حاول النجم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد منع مدربه الهولندي "إيريك تين هاغ" من الاحتجاج على حكم مباراة الفريق الودية أمام آرسنال.
ويُظهر مقطع فيديو حديث "تين هاغ" مع أحد حكام المباراة في محاولة للاحتجاج على أحد القرارات التحكيمية.
لكن "برونو فيرنانديز" تدخل وأمسك يد مدربه "تين هاغ" وأبعده عن الحكم.
وكانت هذه أول مباراة لـ"برونو فيرنانديز" قائدًا لمانشستر يونايتد بعد منحه شارة القيادة عقب تجريد زميله هاري ماغواير من القيادة.
وبحسب موقع "givemesport"، فإن برونو فيرنانديز أظهر أنه يستحق شارة القيادة بعد تدخله مع تين هاغ.
وتغلب مانشستر يونايتد 2/0 على آرسنال على ملعب ماتلايف ستاديوم في نيوجيرسي سيتي في الولايات المتحدة.
وسجل هدفي مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز، وجادون سانشو، ولعب الفريقان ضربات ترجيحية فاز فيها اليونايتد أيضا بنتيجة 5/3.
وسيلعب مانشستر يونايتد مع ريكسهام، وريال مدريد، وبروسيا دورتموند، ولانس، وأتلتيك بلباو، قبل أن يستهل موسمه بمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.
أما آرسنال فسيلعب مع برشلونة، وموناكو، قبل أن يواجه مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، ثم يواجه نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز.