برونو فيرنانديز يمنع تين هاغ من الاحتجاج على حكم مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال (فيديو)

وكانت هذه أول مباراة لـ"برونو فيرنانديز" قائدًا لمانشستر يونايتد بعد منحه شارة القيادة عقب تجريد زميله هاري ماغواير من القيادة.

وبحسب موقع "givemesport"، فإن برونو فيرنانديز أظهر أنه يستحق شارة القيادة بعد تدخله مع تين هاغ.

وتغلب مانشستر يونايتد 2/0 على آرسنال على ملعب ماتلايف ستاديوم في نيوجيرسي سيتي في الولايات المتحدة.