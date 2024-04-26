تضحية برونو فيرنانديز الكبيرة لمانشستر يونايتد (فيديو)
كشفت صحيفة "The Times" عن تضحية برونو فيرنانديز الكبيرة لمانشستر يونايتد خلال مواجهة شيفيلد يونايتد، يوم الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقدّم برونو فيرنانديز أداءً مميزًا في فوز مانشستر يونايتد 4/2 على شيفيلد يونايتد، يوم الأربعاء، لكنه قدم تضحية كبيرة بعد أن لعب رغم الإصابة.
ووفقًا للصحيفة فقد تعرض برونو لكسر في اليد اليمنى خلال مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد كوفنتري سيتي.
وأصر اللاعب البرتغالي الدولي على اللعب أمام شيفيلد يونايتد على ملعب أولد ترافورد.
وبينما كان جمهور أولد ترافورد يحتفل بالفوز تكشف لقطات أن برونو يركض نحو زملائه للاحتفال.
ويظهر برونو وهو يحرك يده اليمنى المغطاة بالضمادات، لحماية نفسه من أي إصابات أخرى.
ثم يواصل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إبعاد يده بينما يحتضنه الهداف راسموس هويلوند، قبل أن يتوجه الشاب الدنماركي إلى الجمهور.
وبدلاً من لفت الانتباه إلى جهوده ومعاناته خلال المباراة، سارع برونو إلى الإشادة بتصميم الفريق على قدرته على العودة رغم التأخر مرتين أمام شيفيلد يونايتد.
وفي حديثه بعد المباراة، دعا برونو فريقه إلى البدء في استغلال الفرص، وأصر على أن الفريق بحاجة إلى المزيد من الاجتهاد في الدفاع.
وسجل برونو فيرنانديز هدفين على شيفيلد يونايتد ليرفع رصيده إلى تسجيل 15 هدفًا، كما صنع 11 في 44 مباراة الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد.