تضحية برونو فيرنانديز الكبيرة لمانشستر يونايتد (فيديو)

كشفت صحيفة "The Times" عن تضحية برونو فيرنانديز الكبيرة لمانشستر يونايتد خلال مواجهة شيفيلد يونايتد، يوم الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدّم برونو فيرنانديز أداءً مميزًا في فوز مانشستر يونايتد 4/2 على شيفيلد يونايتد، يوم الأربعاء، لكنه قدم تضحية كبيرة بعد أن لعب رغم الإصابة.

ووفقًا للصحيفة فقد تعرض برونو لكسر في اليد اليمنى خلال مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد كوفنتري سيتي.

وأصر اللاعب البرتغالي الدولي على اللعب أمام شيفيلد يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

وبينما كان جمهور أولد ترافورد يحتفل بالفوز تكشف لقطات أن برونو يركض نحو زملائه للاحتفال.