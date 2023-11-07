بوستيكوغلو مدرب توتنهام: من المستحيل تحليل الخسارة أمام تشيلسي

وقال المدرب الأسترالي لشبكة سكاي سبورتس: "من الصعب للغاية التعامل مع الأمر، تقريبًا من المستحيل تحليل المباراة لأنه يبدو أنها خرجت عن السيطرة في أجزاء كبيرة منها".

"أشعر بخيبة أمل من النتيجة ولكنني فخور حقًّا باللاعبين، لقد قدَّموا كل شيء وهذه هي الإيجابية التي سنأخذها".

وتقدم توتنهام قبل أن يعادل كول بالمر النتيجة لتشيلسي، ثمَّ أضاف المهاجم جاكسون 3 أهداف لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدف تاركة توتنهام يتجرَّع أول خسارة في الموسم.

وتعليقًا على أداء التحكيم خلال المباراة التي شهدت حالتي طرد من فريقه قال مدرب توتنهام :"ستكون هناك دراسة متعمقة لكل قرار، أعتقد أن هذه هي الطريقة التي سارت بها المباراة وأنا لا أحب ذلك. إذا نظرت إلى كل ما قمنا به، فربما يستمتع الناس بهذا النوع من الأشياء، لكنني أفضل رؤيتنا نلعب كرة القدم".

"يتعيَّن عليك تقبل قرار الحكم، هكذا نشأت. هذا التلاشي المستمر لسلطة الحكم هو ما تتجه إليه اللعبة - لن يكون لديهم أي سلطة".