بوستيكوغلو مدرب توتنهام: من المستحيل تحليل الخسارة أمام تشيلسي
يرى انجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام الإنجليزي أنه من المستحيل تحليل هزيمة فريقه 4-1 أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز أمس الإثنين.
وتقدَّم توتنهام بعد مرور ست دقائق من البداية لكنه خرج خاسرًا بأربعة أهداف بعد مرور الفريق بتقلبات عديدة خلال المباراة.
وخاض توتنهام أوقاتًا طويلة من المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد كريستيان روميرو وديستني أودوغي، كما أنهى الفريق المباراة بـ4 لاعبين فقط في الملعب من تشكيلته الأساسية المعتادة.
وقال المدرب الأسترالي لشبكة سكاي سبورتس: "من الصعب للغاية التعامل مع الأمر، تقريبًا من المستحيل تحليل المباراة لأنه يبدو أنها خرجت عن السيطرة في أجزاء كبيرة منها".
"أشعر بخيبة أمل من النتيجة ولكنني فخور حقًّا باللاعبين، لقد قدَّموا كل شيء وهذه هي الإيجابية التي سنأخذها".
وتقدم توتنهام قبل أن يعادل كول بالمر النتيجة لتشيلسي، ثمَّ أضاف المهاجم جاكسون 3 أهداف لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدف تاركة توتنهام يتجرَّع أول خسارة في الموسم.
وتعليقًا على أداء التحكيم خلال المباراة التي شهدت حالتي طرد من فريقه قال مدرب توتنهام :"ستكون هناك دراسة متعمقة لكل قرار، أعتقد أن هذه هي الطريقة التي سارت بها المباراة وأنا لا أحب ذلك. إذا نظرت إلى كل ما قمنا به، فربما يستمتع الناس بهذا النوع من الأشياء، لكنني أفضل رؤيتنا نلعب كرة القدم".
"يتعيَّن عليك تقبل قرار الحكم، هكذا نشأت. هذا التلاشي المستمر لسلطة الحكم هو ما تتجه إليه اللعبة - لن يكون لديهم أي سلطة".
وأضاف بوستيكوغلو "الأمر يتعلق بمن نحن ومن سنكون طوال فترة وجودي هنا. إذا انخفض عددنا إلى خمسة لاعبين فسنواصل".
ورغم أن الهزيمة ستكون مؤلمة، إلا أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن روميرو سيواجه الآن الإيقاف ويبدو أن شريكه الرائع في الدفاع ميكي فان دي فين سيغيب لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة خطيرة في عضلات الفخذ الخلفية.
وبالإضافة لذلك، غادر جيمس ماديسون، الذي لعب دورًا بارزًا في بداية توتنهام الرائعة، الملعب بعد إصابة في الكاحل.