بنتيجة ثقيلة.. تشيلسي يكبد توتنهام أول خسارة في الموسم (فيديو)
كبد تشيلسي مضيفه توتنهام أول خسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعدما تغلب عليه على ملعبه ووسط جماهيره بأربعة أهداف لهدف واحد.
وأحرز الوافد الجديد نيكولاس جاكسون هاتريك ليقود البلوز للفوز بنتيجة عريضة على أصحاب الأرض.
تقدم توتنهام مبكرا عبر كلوسيفسكي لكن توتنهام مر بظروف صعبة خلال طرد كريستيان روميرو وديستيني أودوجي حالت دون الحفاظ على التقدم المبكر.
وعاد البلوز تحت قيادة مدرب توتنهام السابق ماوريسيو بوكيتينيو للمباراة بقوة بعد إدارك التعادل عبر كول بالمر ثم تسجيل ثلاثة أهداف أخرى عبر جاكسون.
وبعد المباراة ظلت جماهير توتنهام في المدرجات لعدة دقائق حيث قدمت التحية للاعبين.
ويتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ27 نقطة بعد لعب 11 مباراة متقدما على توتنهام صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة فقط.
ويحتل ليفربول وآرسنال المركزين الثالث والرابع بـ24 نقطة ثم أستون فيلا في المركز الخامس بـ22 نقطة.