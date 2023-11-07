بنتيجة ثقيلة.. تشيلسي يكبد توتنهام أول خسارة في الموسم (فيديو)

كبد تشيلسي مضيفه توتنهام أول خسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعدما تغلب عليه على ملعبه ووسط جماهيره بأربعة أهداف لهدف واحد.

وأحرز الوافد الجديد نيكولاس جاكسون هاتريك ليقود البلوز للفوز بنتيجة عريضة على أصحاب الأرض.