سبورت: مستقبل أراوخو يتسبب بجدل في برشلونة
قالت صحيفة "سبورت" إنه سيتعين على برشلونة مواجهة إعادة تشكيل الفريق بشكل مكثف، في الصيف المقبل، لمحاولة المنافسة على الألقاب كلها.
وأضافت أن هذه "الثورة العظيمة" الثانية لخوان لابورتا رئيس برشلونة، والتي لن يكون فيها تشافي على مقاعد البدلاء؛ إذ سيرحل نهاية الموسم الحالي.
وسيكون برشلونة بحاجة إلى المال لإبرام الصفقة، لكن إحدى المعضلات الكبيرة التي يواجهها النادي هي خيار بيع المدافع رونالد أراوخو.
وأوضحت أن هناك جدلا في برشلونة بشأن بيع أراوخو؛ لأنه يعد أحد المراجع الحالية للفريق.
وسبق أن حاول بايرن ميونخ التعاقد مع أراوخو، خلال يناير الماضي، لكن لم تتم الصفقة، ويقال إن تشافي هدد خوان لابورتا بتقديم استقالته حال تم بيع اللاعب في يناير.
وقالت "سبورت" إن برشلونة يعلم أن بايرن ميونخ سيعود لمحاولة ضم أراوخو، الصيف المقبل، إلى جانب كبار الدوري الإنجليزي وبالتحديد مانشستر يونايتد.
ومن الممكن أن يحصل برشلونة على 100 مليون يورو من بيع أراوخو؛ ما يثير جدلا داخليًا في البلوغرانا؛ لأنه يمكن أن يحل العديد من المشاكل كما قالت الصحيفة.
وأكد لابورتا، في مقابلته الأخيرة، أن برشلونة لن يحتاج إلى البيع من أجل التوقيع مع لاعبين جدد، لكن "سبورت" قالت إن هذا صحيح، إذا تم بيع استوديوهات برشلونة بشكل نهائي.
وحينئذ سيحقق النادي ربحًا، وسيتمكن من إبرام صفقات جديدة، لكنه رغم ذلك سيحتاج إلى المال الذي يأتي من بيع لاعبين.
وأوضحت "سبورت" أن فكرة المدير الرياضي ديكو هي بيع لاعبين ليسوا أساسيين بشكل دائم، لكن المشكلة هي أنه ليس هناك أمل كبير في الحصول على أموال كثيرة.
في حين أنه للتعاقد مع لاعبين جيدين يحتاج برشلونة للكثير من المال.
وأكدت أن أراوخو لم يرغب أبدًا في مغادرة برشلونة وأراد النادي بدء محادثات لزيادة راتبه، لكن المشكلة هي أن هذه الزيادة قد لا تكون كافية، نظرًا لأن العروض التي يمكن أن يتلقاها اللاعب ستضاعف الراتب الذي يقدمه برشلونة.
وبذل أراوخو جهدًا من خلال تجديد عقده بشكل منخفض للغاية، لمساعدة برشلونة، لكن السيناريو الآن قد يكون مختلفًا تمامًا.
وأفادت الصحيفة إن برشلونة سيستمع إلى العروض المقدمة لجميع لاعبيه تقريبًا، ولن يكون مترددا إذا انتهى الموسم دون ألقاب.