سبورت: مستقبل أراوخو يتسبب بجدل في برشلونة

قالت صحيفة "سبورت" إنه سيتعين على برشلونة مواجهة إعادة تشكيل الفريق بشكل مكثف، في الصيف المقبل، لمحاولة المنافسة على الألقاب كلها.

وأضافت أن هذه "الثورة العظيمة" الثانية لخوان لابورتا رئيس برشلونة، والتي لن يكون فيها تشافي على مقاعد البدلاء؛ إذ سيرحل نهاية الموسم الحالي.

وسيكون برشلونة بحاجة إلى المال لإبرام الصفقة، لكن إحدى المعضلات الكبيرة التي يواجهها النادي هي خيار بيع المدافع رونالد أراوخو.

وأوضحت أن هناك جدلا في برشلونة بشأن بيع أراوخو؛ لأنه يعد أحد المراجع الحالية للفريق.

وسبق أن حاول بايرن ميونخ التعاقد مع أراوخو، خلال يناير الماضي، لكن لم تتم الصفقة، ويقال إن تشافي هدد خوان لابورتا بتقديم استقالته حال تم بيع اللاعب في يناير.