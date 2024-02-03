موقف برشلونة من استمرار فيليكس وكانسيلو

كشفت صحيفة "أس" موقف برشلونة بشأن استمرار جواو فيليكس وجواو كانسيلو.

ويلعب الثنائي البرتغالي مع برشلونة منذ الصيف الماضي بنظام الإعارة، وقد جاء فيليكس من أتلتيكو مدريد وكانسيلو من مانشستر سيتي.

وذكرت الصحيفة أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة يعمل على إبقاء الثنائي البرتغالي في الموسم المقبل.

وسيرحل تشافي عن برشلونة نهاية الموسم الحالي؛ ما يعني أن المدرب المقبل لبرشلونة سيكون له موقف بشأن الثنائي المعار.