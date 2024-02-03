موقف برشلونة من استمرار فيليكس وكانسيلو
كشفت صحيفة "أس" موقف برشلونة بشأن استمرار جواو فيليكس وجواو كانسيلو.
ويلعب الثنائي البرتغالي مع برشلونة منذ الصيف الماضي بنظام الإعارة، وقد جاء فيليكس من أتلتيكو مدريد وكانسيلو من مانشستر سيتي.
وذكرت الصحيفة أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة يعمل على إبقاء الثنائي البرتغالي في الموسم المقبل.
وسيرحل تشافي عن برشلونة نهاية الموسم الحالي؛ ما يعني أن المدرب المقبل لبرشلونة سيكون له موقف بشأن الثنائي المعار.
وعن جواو فيليكس الذي سجل 7 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة مع برشلونة قالت "أس" إن: أداء اللاعب كان متقلبا، كما أن سعر التعاقد معه غير واضح أيضًا.
وبقدر ما يثق برشلونة في قدرة وكيله خورخي مينديز التفاوضية، فإن برشلونة ينتظر السعر الذي يحدده أتلتيكو مدريد.
كما أن برشلونة يضع احتمال رفض مدربه الجديد بقاء اللاعب.
وأكدت أن خوان لابورنا رئيس برشلونة والمدير الرياضي ديكو، أصرّا على التعاقد مع فيليكس، رغم أن تشافي لم يكن مقتنعا باللاعب، وكان يرى أن تعزيز مراكز أخرى أهم.
ويبدو أن مستقبل جواو كانسيلو أقل إثارة للجدل بفضل قدراته، خاصة على المستوى الدفاعي؛ فقد أثبت أنه لاعب من الطراز الأول، ومن بين أفضل الظهيرين في العالم كما ذكرت الصحيفة.
وأشارت إلى أنه من الصعب الاعتقاد بأن أي مدرب سيعارض بقاء كانسيلو، إلا إذا تأثر ببعض الصراعات الداخلية التي دخل فيها اللاعب في غرف تبديل الملابس في مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.
وسيتعين على ديكو التفاوض على سعر الصفقة مع مانشستر سيتي، والذي قد يصل إلى نحو 25 مليون يورو.
لكن برشلونة سيحاول التقليل من سعر الصفقة اعتمادا على رغبة اللاعب في الاستمرار مع برشلونة.