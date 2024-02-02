مفاجأة مدوية بشأن انتقال أراوخو إلى بايرن ميونخ

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن نادي بايرن ميونيخ الألماني كان قريبًا من ضم رونالد أراوخو مدافع برشلونة في انتقالات يناير الماضي، ولكن تشافي حال دون ذلك.

وأضافت: "مع بداية فترة الانتقالات، تحرك بايرن ميونيخ لضم أراوخو، وكان اللاعب على استعداد لخوض التجربة".

ووفقًا للصحيفة، فإن إدارة بايرن رصدت 80 مليون يورو لضم أراوخو، ولكن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أوقف الصفقة.

وأضافت: "تشافي هدد خوان لابورتا رئيس برشلونة بتقديم استقالته إذا تم بيع اللاعب"، ولكن في نهاية المطاف، أعلن تشافي رحيله بنهاية الموسم.