بعد القرعة.. "الماضي المخيف" يطارد أندية دوري أبطال أوروبا

أقيمت اليوم الجمعة قرعة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية والتي أسفرت عن مواجهات مثيرة للغاية في ربع نهائي البطولة الأهم قاريًا على مستوى الأندية في العالم.

فريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة سيلعب مباراة خاصة أمام مانشستر سيتي بطل النسخة الماضية وللموسم الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

بينما سيخوض برشلونة الذي كان يومًا ما عقدة لباريس سان جيرمان مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام الفريق الفرنسي آخر من أقصاهم من الأدوار الإقصائية.

وسيكون هناك مواجهة منتظرة غابت عنا لسنوات في دوري أبطال أوروبا، بين آرسنال وبايرن ميونخ.