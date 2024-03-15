بعد القرعة.. "الماضي المخيف" يطارد أندية دوري أبطال أوروبا
أقيمت اليوم الجمعة قرعة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية والتي أسفرت عن مواجهات مثيرة للغاية في ربع نهائي البطولة الأهم قاريًا على مستوى الأندية في العالم.
فريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة سيلعب مباراة خاصة أمام مانشستر سيتي بطل النسخة الماضية وللموسم الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا.
بينما سيخوض برشلونة الذي كان يومًا ما عقدة لباريس سان جيرمان مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام الفريق الفرنسي آخر من أقصاهم من الأدوار الإقصائية.
وسيكون هناك مواجهة منتظرة غابت عنا لسنوات في دوري أبطال أوروبا، بين آرسنال وبايرن ميونخ.
برشلونة وباريس سان جيرمان
الماضي الذي يجمع الفريقين ليس هينًا، فقد كان هناك 12 مواجهة سابقة بينهما في دوري أبطال أوروبا، فاز برشلونة في أربع ومثلهم لصالح باريس سان جيرمان وتعادلا في المباريات المتبقية.
ويتفوق برشلونة على الجانب التهديفي حيث سجل 23 هدفًا مقابل 21 لباريس سان جيرمان، لكن النادي الفرنسي نجح في إقصاء برشلونة في آخر مرة ذهب فيها النادي الكتالوني لدور خروج المغلوب، وبرباعية في كامب نو سجل منها كيليان مبابي "هاتريك".
ورباعية كامب نو لم تكن الأولى لباريس سان جيرمان فسبقها أخرى في 2017 نجح برشلونة فس قلبها للسداسية الشهيرة في الملعب ذاته بأقدام ميسي ونيمار وقتال سواريز وإنييستا.
وبشكل عام أقصى برشلونة منافسه باريس سان جيرمان من البطولة في ثلاث مناسبات، مقابل مناسبتين لباريس سان جيرمان.
والمواجهة الجديدة قد تكون مختلفة قليلًا للفريقين، فهذه المرة الأولى لبرشلونة أمام باريس في القرن الجديد دون ليونيل ميسي، وكذلك قد يخوضها النادي العاصمي مع اقتراب مغادرة كيليان مبابي الذي أبلغ النادي برحيله بنهاية الموسم الحالي.
ريال مدريد ومانشستر سيتي
المواجهة الأكثر تكرارًا في السنوات الماضية هي مواجهة البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا، ريال مدريد وأمامه مانشستر سيتي بطل الثلاثية التاريخية.
وكان النادي الملكي رقمًا صعبًا بالنسبة لمانشستر سيتي طوال سنوات، ففي دور المجموعات في 2012/2013 فاز ريال مدريد في إسبانيا وتعادل في إنجلترا.
ثم في 2015/2016 عندما فاز الفريق الإسباني بالبطولة نجح وقتها في تخطي مانشستر سيتي بهدف نظيف على سانتياغو برنابيو بعد التعادل 0/0 في إنجلترا، ثم جاءت صحوة الفريق الإنجليزي من بعدها.
وأقصت كتيبة بيب غوارديولا ريال مدريد مرتين في آخر ثلاث مواجهات مباشرة بين الفريقين بدوري أبطال أوروبا، الأولى في دور الـ16 عام 2020، والثانية في نصف النهائي 2022/2023عندما خسرت كتيبة كارلو أنشيلوتي بالأربعة في إنجلترا.
بينما أقصى الملكي مانشستر سيتي مرة واحدة في نصف نهائي 2021/2022 عندما عوض خسارته بأربعة أهداف لثلاثة في إنجلترا لفوز بثلاثية في إسبانيا.
وبشكل عام لن يؤثر التاريخ الذي يتفوق فيه مانشستر سيتي بأربعة انتصارات من أصل 10 مواجهات في أي شيء بتلك المباراة، وستدخلها كتيبة بيب غوارديولا وهي ليست في أفضل حالاتها، بينما سيلعبها ريال مدريد وهو متصدر لجدول ترتيب الدوري الإسباني ويقدم مستويات طيبة للغاية.
بايرن ميونخ وآرسنال
لا داع للحديث كثيرًا عن تاريخ مواجهات الفريقين في دوري أبطال أوروبا، فآرسنال لم ينجح قط في إقصاء بايرن ميونخ من البطولة، حتى تلك الانتصارات التي حققها النادي اللندني لم تكن تعني الكثير في ظل تفوق البافاري في نتيجة المباراة الأخرى.
ويملك بايرن ميونخ سبعة انتصارات على آرسنال من 12 مواجهة، مقابل ثلاثة للنادي اللندني، بواقع 27 هدفًا ألمانيًا و13 إنجليزيًا.
لكن في نهاية المطاف كرة القدم لا تعترف كثيرًا بالتاريخ، فالموسم الذي يقدمه آرسنال أفضل بشكل واضح من ذلك الذي يمر به بايرن ميونخ، وكتيبة ميكيل أرتيتا تختلف عن تلك التي خسرت بعشرة أهداف في مجموع المباراتين في 2017 أمام البافاري.
بروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد
تعد تلك هي المواجهة الوحيدة التي لا تملك تاريخًا كبيرًا في دوري أبطال أوروبا بين فرقها وبعضها البعض.
فقد كانت كافة المواجهات السابقة في دور المجموعات من البطولة، وفي كل مرة تقاسم الفريقان النقاط، حيث فاز بروسيا دورتموند على ملعب أتلتيكو مدريد في 1996 وردها له الفريق الإسباني في نفس العام.
ثم فاز النادي الألماني في ملعبه بثنائية في دور مجموعات 2018/2019 وردها له أتلتيكو مدريد أيضًا في واندا ميتروبوليتانو وقتها.
ولا يوجد فريق يتفوق على الآخر هنا، لكن في مواجهة دور الـ8 التي ستكون الإقصائية الأولى بين الفريقين، قد نشهد التفوق الأول على الإطلاق بينهما.