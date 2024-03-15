رباعي ريال مدريد مهدد بالغياب أمام مانشستر سيتي
سيكون ريال مدريد أمام تحدٍّ كبير عندما يواجه مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.
وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهة جديدة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، بعد أن تواجها الموسمين الماضيين في نصف النهائي.
وستقام مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.
ويسعى أربعة من لاعبي ريال مدريد لتجنب الحصول على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب؛ لتجنب الغياب تلقائيًّا عن مباراة الإياب.
جود بيلينغهام، وفينيسيوس جونيور، وإدواردو كامافينغا، وأوريلين تشواميني، جميعهم على بعد إنذار واحد من الغياب عن مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي.
وتواجَه الفريقان الموسم الماضي في نصف النهائي على ملعب سانتياغو برنابيو وتعادلا 1/1، قبل أن يفوز مانشستر سيتي 4/0 في مباراة الإياب.
ونال مانشستر سيتي لقب الموسم الماضي بعد فوزه الصعب 1/0 على إنتر ميلان في المباراة النهائية، وهو اللقب الأول للنادي الإنجليزي.
في حين نال ريال مدريد لقب نسخة 2021/2022، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 14 لقبا.