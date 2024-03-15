رباعي ريال مدريد مهدد بالغياب أمام مانشستر سيتي

سيكون ريال مدريد أمام تحدٍّ كبير عندما يواجه مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهة جديدة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، بعد أن تواجها الموسمين الماضيين في نصف النهائي.

وستقام مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

ويسعى أربعة من لاعبي ريال مدريد لتجنب الحصول على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب؛ لتجنب الغياب تلقائيًّا عن مباراة الإياب.