نتائج نارية لقرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا (إنفوغرافيك)

أسفرت قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا عن موجهات نارية، حيث جاءت القرعة كالآتي:

آرسنال ضد بايرن ميونخ

أتلتيكو مدريد ضد بروسيا دورتموند

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

باريس سان جيرمان ضد برشلونة

النصف النهائي الأول

الفائز من (أتلتيكو مدريد ضد بروسيا دورتموند) ضد الفائز من (باريس سان جيرمان ضد برشلونة)

النصف النهائي الثاني

الفائز من (آرسنال ضد بايرن ميونخ) ضد الفائز من (ريال مدريد ضد مانشستر سيتي)