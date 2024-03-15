نتائج نارية لقرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا (إنفوغرافيك)
القرعة تسفر عن مواجهات نارية
أسفرت قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا عن موجهات نارية، حيث جاءت القرعة كالآتي:
آرسنال ضد بايرن ميونخ
أتلتيكو مدريد ضد بروسيا دورتموند
ريال مدريد ضد مانشستر سيتي
باريس سان جيرمان ضد برشلونة
النصف النهائي الأول
الفائز من (أتلتيكو مدريد ضد بروسيا دورتموند) ضد الفائز من (باريس سان جيرمان ضد برشلونة)
النصف النهائي الثاني
الفائز من (آرسنال ضد بايرن ميونخ) ضد الفائز من (ريال مدريد ضد مانشستر سيتي)
وتقام مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالآتي:
الذهاب 9 و 10 أبريل
الإياب 16 و 17 أبريل
نصف النهائي:
الذهاب 30 أبريل و 1 مايو
الإياب 7 و 8 مايو
النهائي
السبت 1 يونيو