أول تعليق من مانشستر سيتي على صدامه مع ريال مدريد (فيديو)

علق تشيكي بيغيرستان، المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي، حول مواجهة فريقه مع ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دور الثمانية وقبل النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد سحبها، اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية.

وقال بيريغستان لـ"بي إن سبورتس": "تعوّدنا على مواجهة ريال مدريد في السنوات الأخيرة، كلانا أقصى الآخر".

وتابع: "نريد الاحتفاظ باللقب، وقادرون على تخطي ريال مدريد".