أول تعليق من مانشستر سيتي على صدامه مع ريال مدريد (فيديو)
علق تشيكي بيغيرستان، المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي، حول مواجهة فريقه مع ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأسفرت قرعة دور الثمانية وقبل النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد سحبها، اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية.
وقال بيريغستان لـ"بي إن سبورتس": "تعوّدنا على مواجهة ريال مدريد في السنوات الأخيرة، كلانا أقصى الآخر".
وتابع: "نريد الاحتفاظ باللقب، وقادرون على تخطي ريال مدريد".
وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا كالآتي:
أولا دور الثمانية:
1- أرسنال أمام بايرن ميونخ
2- أتلتيكو مدريد أمام بروسيا دورتموند
3- ريال مدريد أمام مانشستر سيتي
4- باريس سان جيرمان أمام برشلونة
ثانيا قبل النهائي:
1- الفائز في المباراة رقم 2 أمام الفائز في المباراة رقم 4.
2- الفائز في المباراة رقم 1 أمام الفائز في المباراة رقم 3.
(الفرق لمذكورة أولا ستخوض لقاء الذهاب على أرضها)
جدول المباريات:
مباريات الذهاب في دور الثمانية ستقام في 9 و10 أبريل نيسان.
مباريات العودة في دور الثمانية ستقام في 16 و17 أبريل.
ذهاب قبل النهائي سيقام في 30 أبريل وأول مايو أيار.
إياب قبل النهائي سيقام في 7 و8 مايو.
المباراة النهائية:
ستقام في ملعب ويمبلي اللندني في أول يونيو حزيران.