ناد سعودي يزاحم بشكتاش على ضم نجم أتلتيكو مدريد
كشفت تقارير صحفية عن تقديم أحد الأندية السعودية عرضًا فلكيًّا، للتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، المونتينيغري ستيفان سافيتش.
وارتبط اسم سافيتش خلال الأيام الماضية بنادي الاتحاد السعودي، الذي يبحث عن تدعيم لمركز قلب الدفاع بالموسم الجديد.
ووفقًا لما ذكره الصحفي، إرتان سوزجون، فإن أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين دخل في منافسة مع نادي بشتكاش للحصول على خدمات المدافع المونتينيغري هذا الصيف.
وأوضح أن وكلاء ستيفان سافيتش اجتمعوا مع مديري بشكتاش في إسطنبول لبحث الأمر، وسط توقعات بمطالبات براتب مرتفع، بالإضافة إلى رسوم التوقيع.
وأكد الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، أن سافيتش تلقى عرضًا فلكيًا من الدوري السعودي، ولكن اللاعب يريد البقاء في أوروبا.
وأفادت تقارير سابقة أن مسؤولي أتليتكو مدريد، سيسهلون عملية رحيل ستيفان سافيتش هذا الصيف بالرغم من انتهاء عقده في يونيو 2025.
ويلعب ستيفان سافيتش، البالغ 33 عامًا، لنادي أتلتيكو مدريد منذ يوليو 2015، قادمًا من فيورنتينا الإيطالي، كما يلعب للمنتخب المونتينيغري منذ 2015.