ناد سعودي يزاحم بشكتاش على ضم نجم أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية عن تقديم أحد الأندية السعودية عرضًا فلكيًّا، للتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، المونتينيغري ستيفان سافيتش.

وارتبط اسم سافيتش خلال الأيام الماضية بنادي الاتحاد السعودي، الذي يبحث عن تدعيم لمركز قلب الدفاع بالموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكره الصحفي، إرتان سوزجون، فإن أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين دخل في منافسة مع نادي بشتكاش للحصول على خدمات المدافع المونتينيغري هذا الصيف.