أسطورة الاتحاد السعودي يوقع لـ"نيوم"

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن المهاجم البرازيلي رومارينهو وقع عقود انضمامه إلى نيوم حتى 2026، بعد الاتفاق بين الطرفين على كل بنود العقد في تجربته السعودية الجديدة.

وينتظر أن يقود مهاجم نادي الاتحاد السابق، خط هجوم نادي نيوم الموسم المقبل في دوري يلو، للدرجة الثانية.

ومنذ انتقاله من الجزيرة الإماراتي إلى الاتحاد في أغسطس 2018 شارك رومارينهو في أكثر من 204 مباريات، ونجح في التتويج رفقة العميد ببطولتي الدوري والسوبر لموسم 2022 ـ 2023.