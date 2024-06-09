6 لاعبين من برشلونة على رادار الدوري السعودي

بعد الاستثمار الضخم في العام الماضي، والذي شهد التعاقد مع لاعبين بارزين مثل كريستيانو رونالدو، ونيمار وكريم بنزيما، يرغب الدوري السعودي في مواصلة توسيع نموه، حيث تواصل العديد من أندية دوري روشن مع لاعبين من برشلونة لتشجيعهم على الانضمام للدوري السعودي الموسم المقبل.

ورصدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" 6 أسماء من برشلونة ضمن أبرز المستهدفين من الدوري السعودي لضمهم في الميركاتو الصيفي المقبل.