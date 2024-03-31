العقوبة المتوقعة على رمضان صبحي في قضية المنشطات

العقوبات

تصل عقوبة تعاطي المنشطات لدى لاعبي كرة القدم المحترفين إلى 4 سنوات، كما حدث أخيرا مع بول بوغبا لاعب يوفنتوس الإيطالي، تقل أو ترتفع حسب كل حالة والمادة المستخدمة ومدى إدراك الخطأ أو الغش المتعمد.

وقد تقل العقوبة إلى بضعة أشهر فقط، كما سبق وعاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حسام دقدوق لاعب الترجي بالإيقاف 3 أشهر فقط، من 11 مارس حتى 11 يونيو 2023.

والغش المتعمد في مسألة تعاطي المنشطات تصل عقوبته إلى الإيقاف 4 سنوات، أما "التعاطي غير المقصود" فتكون عقوبته إيقاف عامين، ويمكن تخفيف العقوبة إن توفر لدى الرياضيين "دليل مهم يثبت أنهم لم يقصدوا الغش، ولم يرتكبوا خطأ.

ومن يقر بارتكاب انتهاك قد يكافأ بتخفيف فترة الحظر، على أن يكون القول الفصل في ذلك لإدارة مكافحة المنشطات العالمية.

وفي الحالات الاستثنائية تتمتع الإدارة بسلطة رفع الحظر بالكامل، والتكتم على من يقدم مساعدات مهمة.