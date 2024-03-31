عبدالمنعم يرفع راية العصيان في الأهلي
رفض محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمديد تعاقده مع النادي والذي سينتهي بنهاية الموسم المقبل.
ويعد عبد المعنم، أبرز مدافعي فريق الكرة بالأهلي خلال العامين الأخيرين.
وحسب مصادر فإن عبد المنعم رفض تمديد تعاقده بسبب ضعف عقده الحالي الذي لا يتجاوز مليونين ونصف المليون جنيه مصري.
ويملك عبدالمنعم عدة عروض من الخليج والدوريات الأوربية أبرزها أندية تركية وفرنسية.
ووفقًا للمصدر أيضًا يسعى محمد عبدالمنعم للضغط على النادي الأهلي لبيعه في نهاية الموسم الحالي وذلك بعدم الموافقة على تمديد تعاقده.
وسيعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع اللاعب لإقناعه بالتمديد خاصة وأن المبلغ الذي عرضه أمير توفيق مدير التعاقدات على اللاعب 9 ملايين جنيه في الموسم بالإضافة إلى 3 ملايين إعلانات و 2 مليون امتيازات وإضافات أخرى يعد عرضا كبيرا.
وتردد أن نادي نانت الفرنسي الذي يلعب له مصطفى محمد لاعب منتخب مصر يرغب في التعاقد مع عبد المنعم الذي يرحب بشدة بفكرة الاحتراف سواء في أوروبا أو الخليج.
ويعول النادي الأهلي على احترام لاعبي الفريق وتقديرهم لمحمود الخطيب في إقناع عبد المنعم بتجديد عقده للحفاظ على عنصر هام يساعد في تحقيق البطولات.