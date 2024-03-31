عبدالمنعم يرفع راية العصيان في الأهلي

ويملك عبدالمنعم عدة عروض من الخليج والدوريات الأوربية أبرزها أندية تركية وفرنسية.

ووفقًا للمصدر أيضًا يسعى محمد عبدالمنعم للضغط على النادي الأهلي لبيعه في نهاية الموسم الحالي وذلك بعدم الموافقة على تمديد تعاقده.

وسيعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع اللاعب لإقناعه بالتمديد خاصة وأن المبلغ الذي عرضه أمير توفيق مدير التعاقدات على اللاعب 9 ملايين جنيه في الموسم بالإضافة إلى 3 ملايين إعلانات و 2 مليون امتيازات وإضافات أخرى يعد عرضا كبيرا.