الأمور مبشرة.. مفاجأة جديدة بشأن إصابة إمام عاشور (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية عن آخر التطورات بشأن الإصابة التي تعرض لها إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، في الكتف وأجرى على إثرها جراحة ناجحة.

وكان إمام عاشور أجرى عملية جراحية ناجحة في الكتف بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته ‏مع المنتخب المصري في الدورة الدولية التي استضافتها مصر أخيرا بمشاركة تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

ومن المتوقع أن يغيب إمام عاشور عن الملاعب لمدة شهرين بسبب إصابته.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: "اليوم سيخضع إمام لفحص طبي لكي يتم وضع البرنامج التأهيلي الخاص به، ولكن اللاعب ما زال أمامه فترة للعودة للملاعب، ولكن الأمور مبشرة جدا".