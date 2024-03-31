الأمور مبشرة.. مفاجأة جديدة بشأن إصابة إمام عاشور (فيديو)
كشفت تقارير إعلامية عن آخر التطورات بشأن الإصابة التي تعرض لها إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، في الكتف وأجرى على إثرها جراحة ناجحة.
وكان إمام عاشور أجرى عملية جراحية ناجحة في الكتف بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب المصري في الدورة الدولية التي استضافتها مصر أخيرا بمشاركة تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.
ومن المتوقع أن يغيب إمام عاشور عن الملاعب لمدة شهرين بسبب إصابته.
وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: "اليوم سيخضع إمام لفحص طبي لكي يتم وضع البرنامج التأهيلي الخاص به، ولكن اللاعب ما زال أمامه فترة للعودة للملاعب، ولكن الأمور مبشرة جدا".
وينتظر منتخب مصر تحديات صعبة في شهر يونيو من خلال مواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، كما ينتظر النادي الأهلي في هذه الفترة عددا كبيرا من المباريات المحلية والقارية.
وخاض إمام عاشور رفقة الأهلي هذا الموسم 25 مباراة، تمكن خلالهما من تسجيل أربعة أهداف، وتقديم 8 تمريرات حاسمة.
وتسبب انتقال إمام عاشور للأهلي بضجة كبيرة خاصة بسبب علاقة اللاعب القوية بالزمالك من جهة وعلاقته المتوترة بالأهلي وجمهور الأخير من جهة أخرى، وتوج اللاعب رفقة الفريق الأحمر بلقبي كأس مصر والسوبر المصري، كما ساهم في الحصول على الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية.