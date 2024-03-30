تطرق إلى الشناوي.. تعليق مثير من شوبير بعد تألق نجله (فيديو)
علّق الإعلامي أحمد شوبير على تألق نجله مصطفى شوبير مع الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وعاد الأهلي بفوز ثمين بنتيجة 1/0 سجله أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الرابعة، وسط تألق الحارس مصطفى شوبير الذي شارك في التشكيلة الأساسية، في ظل غياب الحارس الأول محمد الشناوي بسبب الإصابة.
وحتى الآن، لعب مصطفى شوبير في دوري أبطال أفريقيا أربع مباريات خرج بشباك نظيفة فيها جميعا.
وأمام سيمبا، نجح شوبير في سبعة تصديات، أربعة منها من داخل منطقة الجزاء، ولمس الكرة 48 مرة، ومرر 36 تمريرة، منها 19 صحيحة بنسبة دقة بلغت 53%، ولعب 31 تمريرة طولية، 14 منها صحيحة، وحصل على تقييم 9.1 كأفضل لاعبي الأهلي، وفقا لموقع "سوفا سكور".
تعليق أحمد شوبير
وفي تعليقه على تألق نجله، قال أحمد شوبير: "مصطفى شوبير ظهر بمستوى مميز وحصل على تقييم من كاف على 9.1".
وأضاف: "مهم جدا لأي لاعب أن يتمسك بفرصته، ليس لمصطفى شوبير فقط، الجمال في كرة القدم هو المنافسة دائما وأبدا على كل المراكز".
وأوضح: "لكن هذا لا يعني أن مركزه مضمون، معاه محمد الشناوي، حارس مرمى مصر الأول وهو اسم عظيم في عالم كرة القدم، ستكون هناك منافسة شديدة بين كل اللاعبين في جميع المراكز".
وأتم: "نبارك لمصطفى شوبير هذا المستوى، لكن الجدعنة ألا يقل مستواه، وألا يرتكب أخطاء غير مبررة".