تطرق إلى الشناوي.. تعليق مثير من شوبير بعد تألق نجله (فيديو)

علّق الإعلامي أحمد شوبير على تألق نجله مصطفى شوبير مع الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعاد الأهلي بفوز ثمين بنتيجة 1/0 سجله أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الرابعة، وسط تألق الحارس مصطفى شوبير الذي شارك في التشكيلة الأساسية، في ظل غياب الحارس الأول محمد الشناوي بسبب الإصابة.

وحتى الآن، لعب مصطفى شوبير في دوري أبطال أفريقيا أربع مباريات خرج بشباك نظيفة فيها جميعا.

وأمام سيمبا، نجح شوبير في سبعة تصديات، أربعة منها من داخل منطقة الجزاء، ولمس الكرة 48 مرة، ومرر 36 تمريرة، منها 19 صحيحة بنسبة دقة بلغت 53%، ولعب 31 تمريرة طولية، 14 منها صحيحة، وحصل على تقييم 9.1 كأفضل لاعبي الأهلي، وفقا لموقع "سوفا سكور".