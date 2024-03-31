أول تعليق رسمي بشأن تورط رمضان صبحي في قضية منشطات

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن وصول خطاب رسمي من لجنة مكافحة المنشطات المصرية يفيد بتورط رمضان صبحي لاعب بيراميدز في أزمة منشطات.

وأكدت تقارير إعلامية تورط لاعب دولي مصري، من دون الكشف عن اسمه، في فضيحة منشطات.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: "عندي خبر سيئ وأنا لا أحب الفضائح ولكن لدي الموضوع من بدايته لنهايته، ولن أصرح باسم اللاعب، ولكن فيه لاعب دولي مهم جدا لم يكن في المنتخب خلال الفترة الماضية، ولديه مشكلة كبيرة في المنشطات".