أول تعليق رسمي بشأن تورط رمضان صبحي في قضية منشطات
كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن وصول خطاب رسمي من لجنة مكافحة المنشطات المصرية يفيد بتورط رمضان صبحي لاعب بيراميدز في أزمة منشطات.
وأكدت تقارير إعلامية تورط لاعب دولي مصري، من دون الكشف عن اسمه، في فضيحة منشطات.
وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: "عندي خبر سيئ وأنا لا أحب الفضائح ولكن لدي الموضوع من بدايته لنهايته، ولن أصرح باسم اللاعب، ولكن فيه لاعب دولي مهم جدا لم يكن في المنتخب خلال الفترة الماضية، ولديه مشكلة كبيرة في المنشطات".
وأضاف: "اللاعب كانت لديه سابقا مشكلة صغيرة وانتهت، لذلك يتم إجراء الاختبار له كل شهرين، وأتمنى من الله تنتهي الأزمة على خير، والموضوع سيعرف آجلا أم عاجلا، وربنا يكفي الجميع شر الشماتة، وأي شخص سيحاول التواصل معي لمعرفة اسم اللاعب مني لن يحدث هذا".
وشدد علام، وهو أول تصريح رسمي عن الأزمة، أن اتحاد الكرة وجه الخطاب لنادي بيراميدز، حيث تم إمهال اللاعب 10 أيام للدفاع عن نفسه.
وقال علام، لـ "أون سبورت إف إم": "تم إخطار اتحاد الكرة بإيجابية عينة اللاعب، ومن حقه التظلم عليها خلال 10 أيام."
وأضاف رئيس اتحاد الكرة المصري:"سيتم أخذ عينة أخرى للاعب رمضان صبحي للتأكيد، وقبل توقيع الإيقاف عليه".