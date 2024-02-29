رد فعل بوغبا بعد إيقافه أربعة أعوام

قال‭ ‬بول بوغبا، لاعب وسط منتخب فرنسا ويوفنتوس، إنه سيطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على عقوبة الإيقاف لمدة أربعة أعوام؛ بسبب مخالفته لوائح المنشطات في وقت سابق من الموسم الحالي، بعد الاستجابة لطلب الادعاء الإيطالي بإيقافه لهذه المدة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، إن السلطات وافقت على طلب المدعي العام الرياضي بفرض إيقاف لمدة أربع سنوات على اللاعب الفرنسي.

وكانت المحكمة الإيطالية لمكافحة المنشطات أوقفت بوغبا بصفة مبدئية في سبتمبر الماضي، بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة رياضيًّا.