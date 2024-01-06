كشف تفاصيل جديدة في قضية ابتزاز بول بوغبا
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تفاصيل جديدة بشأن التحقيق في قضية ابتزاز بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس.
وادعى بول بوغبا، في أغسطس 2022، أنه كان ضحية لمؤامرة ابتزاز بقيمة 13 مليون يورو شارك فيها شقيقه الأكبر ماتياس.
ووفقا للصحيفة الشهيرة، فقد اكتشفت الشرطة المزيد من الرسائل المتبادلة بين المشتبه بهم والتي أوضحت جزءًا من التحقيق.
وأوضحت أنه بحسب المعلومات المتوفرة، فإن المشتبه بهم في عملية ابتزاز بوغبا ينسبون العملية إلى أداما C، صديق اللاعب، وتم القبض عليه في مارس 2023.
وأشارت إلى أن الأحداث وقعت ليلة 19 إلى 20 مارس 2022، وفي منتصف الليل، اصطحب العديد من الأصدقاء بوغبا إلى شقة في ضواحي باريس.
وبقي بوغبا هناك حتى الرابعة صباحًا، وكان هاتفه المحمول مغلقًا ومُصادَرا.
وقالت "ليكيب" إن رجلين مقنعين يرتديان سترات مضادة للرصاص ومسلحين استهدفا بوغبا وطلبا منه 13 مليون يورو.
وعثرت الشرطة الآن على رسائل على هاتف أداماC المحمول، وهو صديق الطفولة لبول بوغبا وكان حاضرا ليلة الأحداث.
وفي تطبيق "الواتس أب" عثرت الشرطة على توجد محادثات بين أداما C، ومامادو M، وهو صديق آخر لبول بوغبا.
وذكرت "ليكيب" أن أداما C كان يقول: "عليك أن تضرب بقوة "؛ بهدف الضغط على بوغبا للدفع عندما يحين الوقت.
وأوضحت الصحيفة أن المحققين كتبوا في محضر للشرطة بتاريخ 20 سبتمبر 2023: "هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن أداما C قام بمناورة لتنظيم عملية اختطاف بول بوغبا في الليلة التي تعرض فيها بوغبا للابتزاز.
وفي سبتمبر 2022، كشفت تقارير أنه تم، مؤقتا، إيقاف ماتياس شقيق بول بوغبا الأكبر وأربعة اشخاص آخرين بتهمة ابتزاز بول بوغبا.
وقبلها أقرّ ماتياس (32 عاماً) بأنه وراء مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات (الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية)، في أغسطس 2022، توعّد فيه بالكشف عن "أمور كبيرة" عن بول.
لكن بعد نحو 3 أشهر أُطلق سراح ماتياس، مع شرط منعه من الاتصال بشقيقه بول ووالدته كذلك، كما لا يُسمح له بمغادرة فرنسا أو استخدام أي شكل من أشكال وسائل التواصل الاجتماعي.