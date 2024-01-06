كشف تفاصيل جديدة في قضية ابتزاز بول بوغبا

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تفاصيل جديدة بشأن التحقيق في قضية ابتزاز بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس.

وادعى بول بوغبا، في أغسطس 2022، أنه كان ضحية لمؤامرة ابتزاز بقيمة 13 مليون يورو شارك فيها شقيقه الأكبر ماتياس.

ووفقا للصحيفة الشهيرة، فقد اكتشفت الشرطة المزيد من الرسائل المتبادلة بين المشتبه بهم والتي أوضحت جزءًا من التحقيق.

وأوضحت أنه بحسب المعلومات المتوفرة، فإن المشتبه بهم في عملية ابتزاز بوغبا ينسبون العملية إلى أداما C، صديق اللاعب، وتم القبض عليه في مارس 2023.