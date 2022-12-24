الإفراج عن ماتياس شقيق بول بوغبا بشروط غريبة

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن إطلاق سراح ماتياس، قبل أن يؤكد محاميه لقناة "TVBFM" التلفزيونية الفرنسية أنه تم بالفعل إطلاق سراح موكله.

ويُزعم أن شروط الإفراج عنه تعني أنه ممنوع من الاتصال بشقيقه بول ووالدته كذلك، كما لا يُسمح له بمغادرة فرنسا أو استخدام أي شكل من أشكال وسائل التواصل الاجتماعي.

ورفضت السلطات طلبا مبدئيًا لماتياس، الذي لعب لأندية كرولي تاون وريكسهام وكرو في إنجلترا، بالإفراج عنه في سبتمبر/أيلول الماضي، إذ إنه واحد من خمسة أشخاص يخضعون للتحقيق.