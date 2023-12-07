الادعاء الإيطالي يطالب بإيقاف بوغبا أربع سنوات بسبب المنشطات
قالت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" ووسائل إعلام إيطالية أخرى، اليوم الخميس، إن سلطات الادعاء الكروية في إيطاليا طالبت بإيقاف بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس أربعة أعوام بسبب ادعاءات بمخالفته لوائح المنشطات.
وأوقف الفرنسي بوغبا مؤقتًا في سبتمبر/ أيلول الماضي بناء على نتيجة فحص أجرته المؤسسة الإيطالية الرسمية لمكافحة المنشطات كشف عن وجود معدلات عالية من هرمون التستوستيرون في عينته بعد مباراة فاز فيها يوفنتوس 3/0 على أودينيزي في افتتاح موسم الدوري المحلي في الـ20 من أغسطس/ آب الماضي.
وتأكدت نتيجة فحص العينة الأولى من خلال فحص مضاد لعينة ثانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أنه سيتم تطبيق العقوبة في حالة عدم وجود صفقة إقرار بالذنب تم التفاوض عليها من جانب بوغبا.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتم تقديم بوغبا، البالغ من العمر 30 عامًا، للمحاكمة أمام المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات.
ولعب بوغبا 52 دقيقة فقط هذا الموسم في مشاركتين فقط في الدوري الإيطالي.
وينتهي عقد بوغبا مع يوفنتوس في 2026، ويتلقى 8 ملايين يورو سنويا، ومع ذلك كان بوغبا يتلقى راتبًا قدره 4200 يورو سنويًا خلال فترة إيقافه بحسب موقع "فوتبول إيطاليا".
وأوضح أن يوفنتوس قد يسعى لإنهاء عقد اللاعب الفرنسي من جانب واحد بعد العقوبة.
وعاد بوغبا ليوفنتوس في 2022 في صفقة انتقال حر، علما أنه سبق أن لعب ليوفنتوس بين 2012 و2016 قبل أن ينتقل لمانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو.
وخلال 190 مباراة شارك فيها بوغبا مع يوفنتوس سجل اللاعب الفرنسي 34 هدفا وصنع 41.