الادعاء الإيطالي يطالب بإيقاف بوغبا أربع سنوات بسبب المنشطات

وتأكدت نتيجة فحص العينة الأولى من خلال فحص مضاد لعينة ثانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أنه سيتم تطبيق العقوبة في حالة عدم وجود صفقة إقرار بالذنب تم التفاوض عليها من جانب بوغبا.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم تقديم بوغبا، البالغ من العمر 30 عامًا، للمحاكمة أمام المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات.

ولعب بوغبا 52 دقيقة فقط هذا الموسم في مشاركتين فقط في الدوري الإيطالي.