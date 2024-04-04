تصنيف الفيفا.. الأرجنتين تحافظ على الصدارة

حافظ منتخب الأرجنتين على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما حلت البرازيل في المركز الخامس، فيما ارتقت كل من الولايات المتحدة وكولومبيا والمكسيك مركزين.

وجاء المنتخب الإماراتي في المركز (67) متقدمًا مركزين عن التصنيف السابق، والسعودية في المركز (53) ومصر (37).