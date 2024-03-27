رسميا: الفيفا يوافق على انضمام وسام أبو علي لمنتخب فلسطين

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم طلب من الفيفا، في وقت سابق، الموافقة على انضمام وسام أبو علي للمنتخب الوطني، ومنحه "الجنسية الرياضية".

ومثّل وسام أبو علي منتخب الدنمارك في الفئات العمرية المختلفة، ولم يسبق له تمثيل منتخب فلسطين، لذلك يجب منحه الجنسية الرياضية من جانب الفيفا.

وقال الاتحاد الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، إنه حصل بالفعل على موافقة رسمية من الفيفا بأن يرتدي وسام أبو علي قميص منتخب فلسطين.

وفي المعسكر المقبل، ستكون هذه المرة هي الأولى التي يرتدي فيها أبو علي قميص منتخب فلسطين.

وتألق وسام أبو علي في ظهوره الأول مع النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وسجل هدفين.