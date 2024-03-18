رسميًّا.. ضربة قوية لمنتخب الأرجنتين قبل التوقف الدولي

وغاب ميسي عن تشكيلة إنتر ميامي في الفوز 3/1 على ناشفيل في دوري أبطال الكونكاكاف، وأعلن الفريق الأمريكي أن ميسي يعاني من "إصابة طفيفة" في الفخذ الأيمن.

كما غاب ميسي عن المباراة التي فاز إنتر ميامي على مضيفه دي سي يونايتد 3/1 يوم السبت في الدوري الأمريكي.

وإلى جانب ميسي سيفتقد منتخب الأرجنتين أمام السلفادور ونيجيريا المهاجم باولو ديبالا نجم روما الذي يعاني من مشكلة عضلية.

في حين سيكون بإمكان ليونيل سكالوني الاعتماد على ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد الذي تعافى من إصابة تعرَّض لها في فبراير الماضي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة ستستضيف كوبا أمريكا 2024 بين الـ20 من يونيو والـ14 من يوليو، وهذه النسخة الـ48 من كوبا أمريكا.

وتقام المباراة الافتتاحية في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، في حين تقام المباراة النهائية في ملعب هارد روك في حدائق ميامي.