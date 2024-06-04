الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية ومرتقبة أمام بوركينا فاسو، في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى، التي تضم كلا من: إثيوبيا، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليونن وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعد أن فاز على جيبوتي بسداسية دون رد في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية انتصر على سيراليون بهدفين نظيفين.

وكانت مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للتصفيات شهدت تعادل سيراليون مع إثيوبيا سلبيًا، وأيضًا انتهت مباراة بوركينا فاسو مع غينيا بيساو بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ونجح منتخب غينيا بيساو في الفوز على جيبوتي بالجولة الثانية، بهدف دون رد، ليرتقي إلى المركز الثاني بـ 4 نقاط.