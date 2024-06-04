الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو
يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية ومرتقبة أمام بوركينا فاسو، في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى، التي تضم كلا من: إثيوبيا، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليونن وجيبوتي.
ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعد أن فاز على جيبوتي بسداسية دون رد في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية انتصر على سيراليون بهدفين نظيفين.
وكانت مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للتصفيات شهدت تعادل سيراليون مع إثيوبيا سلبيًا، وأيضًا انتهت مباراة بوركينا فاسو مع غينيا بيساو بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ونجح منتخب غينيا بيساو في الفوز على جيبوتي بالجولة الثانية، بهدف دون رد، ليرتقي إلى المركز الثاني بـ 4 نقاط.
وفاز منتخب بوركينا فاسو على إثيوبيا بالجولة الثانية بهدفين دون رد، ليتقاسم وصافة المجموعة مع غينيا بيساو.
ولعب منتخب مصر 7 مباريات ضد بوركينا فاسو 3 منها ودية ومثلها في كأس أمم أفريقيا، وواحدة في دورة الألعاب الأفريقية، إذ لم يسبق لهما أن التقيا في تصفيات كأس العالم.
واستطاع منتخب مصر أن يحقق الفوز في 4 مناسبات مع التعادل 3 مرات دون أن يتلقى أي هزيمة.
موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو:
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، يوم الخميس المُقبل الموافق 6 يونيو، على ملعب استاد القاهرة الدولي، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر قناتي "أون تايم سبورت 1"، وبي إن سبورتس.